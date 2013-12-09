به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی با محوریت "تنظیم رابطه بانک ها و بانک مرکزی" برگزار شد. ولی اله سیف بازنگری رابطه بانک مرکزی و بانک ها را بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: در چند سال اخیر به دلیل صدور بخشنامه های متناقض، رابطه بانک مرکزی با بانک ها و مشتریان خدشه دار شده است. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد تا اعتماد از دست رفته را بازگردانیم.

رئیس کل بانک مرکزی انسجام نظام بانکی و پاسخگو بودن به مردم را حائز توجه دانست و تاکید کرد: بانک ها در عین رقابت باید از انسجام لازم برخوردار و نگاه آنان به موضوعات نگاهی حرفه ای، منطقی و اصولی باشد و نهایتا ارائه خدمات دقیق و سریع را محور اصلی فعالیت ها در جلب رضایت مشتریان نظام بانکی قرار دهند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جهت تقویت این انسجام، آماده دریافت پیشنهادات و نظرات همکاران خواهد بود و قطعا استفاده از نظرات ارزشمند همکاران نظام بانکی کمک شایانی به پیشبرد اهداف خواهد کرد.

مصاحبه نکنید!

سیف با اشاره به اقدامات ضربتی بانک مرکزی برای رفع مشکلات و موانع خاطرنشان کرد: در شروع کار دولت تدبیر و امید، بانک مرکزی با بررسی شرایط موجود و به منظور ایجاد آرامش در جامعه تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که از جمله آنها می توان به اجرا و ابلاغ بخشنامه‌هایی در اجرای موارد بانکی مربوط به مصوبه 35 بندی دولت در خصوص نظام بانکی اشاره کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به الزام مشتریان به پرداخت 100 درصد معادل ریالی و ارائه ضمانت نامه جهت گشایش اعتبار اسنادی در زمان التهابات ارزی افزود: بانک مرکزی در راستای رفع این مشکل، حداکثر 30 درصد معادل ریالی را به جای الزام 100 درصدی تعیین نمود لیکن به دلیل اظهارنظرهای متفاوت برخی، این بخشنامه به خوبی اجرا نشد و امیدواریم مدیران عامل بانک ها با اشراف کامل بر موضوعات در رسانه ها به اظهارنظر بپردازند. لیکن در ابتدای ابلاغ بخشنامه مذکور، نظام بانکی به دلیل برخی ابهامات نسبت به اجرای سریع و دقیق آن اقدام نکرد ولی متعاقبا با رفع ابهامات مشکل حل شد. در اینگونه موارد توصیه می‌شود که در اجرای بخشنامه بانک مرکزی اگر ابهامی به نظر می‌رسد سریعا مراتب را اعلام نمایند نه اینکه اقدام به انجام مصاحبه‌های غیرضروری بنمایند که بر ابهامات بیافزاید.

وی با ابراز تاسف از خدشه دار شدن اعتماد بانک ها به بانک مرکزی به دلیل صدور بخشنامه های متناقض طی سال های اخیر اضافه کرد: ما باید در جهت احیای این اعتماد، نهایت تلاش خود را به کار بندیم. خوشبختانه در حال حاضر ارتباط نزدیک و اعتماد دوسویه بانکها و بانک مرکزی شکل گرفته است.

برداشت غیرقانونی از حساب بانک ها

سیف تناقض در بخشنامه های صادره بانک مرکزی و برداشت غیرقانونی از حساب بانک ها را دو اقدام منفی سال های اخیر برشمرد و اضافه کرد: دلیل این تناقض ها فشار بیرونی بر کارشناسان بانک مرکزی جهت تدوین بخشنامه ها بود. اکنون با تشکیل کمیته ای در بانک مرکزی بحث و بررسی های فراوانی جهت رفع این ابهامات آغاز شده است و امیدواریم دیگر شاهد تکرار چنین اتفاقاتی در نظام بانکی نباشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از سال جاری اهتمام دولت و رئیس جمهور بر پی‌ریزی انضباط پولی و مالی است تاکید کرد: خوشبختانه توجه به این امر در شاخص ها نمایان است، تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی قطعا موجب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد.

وی افزود: تا پایان سال جاری، رشد نقدینگی به میزان 23 درصد پیش بینی شده و تحقق این امر، مستلزم همکاری بانک ها با بانک مرکزی است. اگر رشد در این حد کنترل شود، تورم نیز قاعدتا سیر نزولی خواهد یافت.

سیف اعطای تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از تمامی ظرفیت های تولیدی را اولویت نخست بانک مرکزی خواند و تصریح کرد: در گام دوم، سیاست بانک مرکزی تزریق مالی به پروژه های تولیدی نیمه تمام با استفاده ازمنابع حاصل از رشد سپرده ها، وصول مطالبات جاری و غیرجاری و فروش دارایی های مازاد بانک ها خواهد بود.

فروش دارایی های مازاد بانک ها

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان بالای مطالبات معوق افزود: با هماهنگی بانک مرکزی و شبکه بانکی وصول مطالبات باید مورد توجه قرار گیرد و به پیشنهاد بانک مرکزی دادگاه های تخصصی در این زمینه شروع به فعالیت نموده اند. همچنین با تشکیل کمیته ای در بانک مرکزی و دعوت بانک ها به این کمیته، روند وصول مطالبات سرعت بیشتری خواهد گرفت.

وی توجه به طرح های فاینانس به دلیل محدودیت دسترسی بانک مرکزی به منابع خارج از کشور را در شرایط کنونی حایز اهمیت خواند و گفت: اینگونه طرح ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و اولین گام نیز تشکیل سندیکا توسط بانک هاست که متاسفانه در داخل به دلیل وسواس های بیش از حد، تاکنون این امر تحقق نیافته است.

سیف ضمن تاکید بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی افزود: براساس بررسی های انجام شده بخش قابل توجهی از فعالیت های بازار پول خارج از نظارت بانک مرکزی قرار دارد و این مطلب بسیار مهمی است. وی با بیان این نکته که بانک مرکزی قطعا با این موضوع برخورد خواهد کرد افزود: لازمه موفقیت در این مسیر، همکاری بانک ها است و این واحدها به نوعی فعالیت بانک ها از جمله نرخ سود سپرده ها و جذب مشتری را تحت الشعاع خود قرار داده اند.

افزایش سرمایه بانک ها

رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از چگونگی اجرای مصوبه مربوط به صندوق ضمانت سپرده ها تاکید کرد: نحوه فعلی اجرای پوشش بیمه ای برای کلیه سپرده ها، به میزان 100 درصد غیراصولی است و نیاز بازنگری دارد و در بانکداری روز دنیا چنین امری مرسوم نیست.

وی همچنین تقویت سرمایه پایه بانک های دولتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع نگاه مثبت دارد و یکی از موارد پیشنهادی افزایش سرمایه بانک ها از طریق منابع ارزی است. بانک ها با بنیه قوی، نقش موثری در اقتصاد کشور خواهند داشت.

سیف در پایان به موضوعات گسترش بانکداری الکترونیک در چارچوب های بخشنامه های بانک مرکزی، بازنگری در موضوع اساسنامه جدید بانک ها و محدودیت در اعطای مجوز تاسیس بانک اشاره کرد.