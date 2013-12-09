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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۷

تحولات تایلند/

تظاهرات برنامه ریزی شده سرخ پوشان لغو شد/ تاکید ارتش بر کاهش میزان تنش ها

تظاهرات برنامه ریزی شده سرخ پوشان لغو شد/ تاکید ارتش بر کاهش میزان تنش ها

لغو تظاهرات برنامه ریزی شده سرخ پوشان تایلندی و تاکید ارتش بر کاهش میزان تنش ها از جمله رویدادهای اخیر در این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پس از آنکه حزب حاکم تایلند از انحلال مجلس نمایندگان خبر داد، سرخ پوشان تایلندی که طرفدار نخست وزیر بوده، تصمیم به لغو برگزاری تظاهرات گسترده در استان "آیوتایا" در روز دهم دسامبر (19 آذر) گرفتند.

در همین حال ارتش تایلند اعلام کرد که تنش ها در پی انحلال مجلس کاهش یافته و انتظار می رود که آرامش به کشور بازگردد.

این درحالیست که دهها هزار نفر از معترضان ضد دولتی تظاهراتی را در جندین استان تایلند به منظور استعفای نخست وزیر برگزار و تاکید کردند که تا زمان پیروزی و دست یافتن به اهداف خود همچنان به خیابانها می آیند.

آسوشیتد پرس نیز از بسته شدن بیش از 60 مدرسه در بانکوک در آستانه تظاهرات مخالفان به سوی مقر نخست وزیری و از برگزاری انتخابات عمومی در دوم فوریه 2014 (13 بهمن) خبر داد.

کد مطلب 2192159

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