دانشکده پرستاری در ملایر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر رضا طهماسبی ظهر امروز در جمع خبرنگاران ملایر با بیان اینکه ملایر شهری علمی و فرهنگی است بیان کرد: در این زمینه می طلبد که شهرستان ملایر از نظر مراکز علمی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: وجود مراکز علمی مانند دانشگاه ملایر، پیام نورو دانشگاه آزاد در رشته های مختلف مطلوب است اما رشته های مرتبط با بهداشت و درمان در ملایر وجود ندارد.

وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده توسط مسئولان برای ایجاد رشته های مرتبط با بهداشت و درمان اظهار داشت: در این زمینه با پیگیریهای انجام شده به زودی دانشکده پرستاری در ملایر ایجاد می شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان ملایر گفت: این دانشکده زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی همدان است که در بهمن ماه امسال با پذیرش 15 دانشجو کار خود را آغاز می کند.

وی بیان داشت: با ایجاد این دانشکده در صورت موفقیت نیازمندیهای بیشتری را در شهرستان داریم که بتوانیم رشته های جدید دیگر را نیز در ملایر ایجاد کنیم.

طهماسبی افزود: درخواست سه رشته جدید هوشبری، اتاق عمل و فوریت ها را نیز داده ایم که به زودی مجوز این رشته ها اخذ خواهد شد.

وی گفت: نیازهای این دانشکده به علوم پزشکی همدان اعلام شده و با برنامه ریزیهای انجام شده فعلا در حال جا نمایی برای دانشکده هستیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان ملایر افزود: اگر شرایط مکان دانشکده در ملایر فراهم نشود به صورت موقت دانشجویان پذیرش شده در دانشگاه علوم پزشکی همدان میهمان خواهند شد.

وی در ادامه ابراز داشت: بخش درمان ملایر نیازمند کمک خیرین است که تا کنون خیرینی چون برادران معراجی فر، خانم مظاهری و برادران سعید پور در بازسازی بخش داخلی بیمارستان امام حسین(ع) وارد شده اند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان ملایر ضمن تقدیر از خیرین ملایر گفت: اداره اوقاف و امور خیریه نیز در این زمینه اقدامات ارزنده داشته و امیدواریم خیری نو اداره اوقاف و امور خیریه همچنان ما را در یاری رساندن به بیماران در بخشهای مختلف همراهی کنند.