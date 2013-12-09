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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۹

تحولات مصر/

تعویق محاکمه رهبران اخوان/ بازداشت دهها دانشجو در مقابل دانشگاه الازهر

تعویق محاکمه رهبران اخوان/ بازداشت دهها دانشجو در مقابل دانشگاه الازهر

تعویق محاکمه رهبران اخوان المسلمین و بازداشت دهها دانشجوی طرفدار اخوان در مقابل دانشگاه الازهر از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، محاکمه محمد بدیع دبیرکل اخوان المسلمین مصر و شماری از رهبران این گروه به 11 فوریه (22 بهمن) موکول شد.

پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر در ماه جولای تاکنون شماری از رهبران اخوان المسلمین به دستور دستگاه قضایی مصر بازداشت شدند. تحریک به کشتار معترضان از مهمترین اتهاماتی است که به اعضای اخوان المسلمین وارد شده است.

پایگاه خبری العهد لبنان نیز گزارش داد: نیروهای امنیتی مصر دهها نفر از دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین را در مقابل دانشگاه الازهر بازداشت کردند. مصر اخیرا قانون تظاهرات را تصویب کرده است که به موجب آن برپایی هر گونه تظاهراتی باید با مجوز وزارت کشور باشد در غیر این صورت با آن برخورد خواهد شد.

کد مطلب 2192163

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