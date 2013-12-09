به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین استقلال تهران قبل از دیدار مقابل کاسپین قزوین از سری مسابقات جام حذفی از ساعت 15:30 و در کمپ اختصاصی این تیم برگزار شد. در تمرین امروز مهدی نظری به دلیل سرماخوردگی و احمد جمشیدیان به دلیل مصدومیت غیبت داشتند.

حدود 100 تماشاگر در هوای سرد در کمپ حضور داشته و از بازیکنان می خواستند که کاسپین قزوین را شکست داده تا این بازی بعنوان یک بازی تدارکاتی برای دیدار مقابل فجرسپاسی باشد.

در ابتدای تمرین سرمربی استقلال چند دقیقه ای برای بازیکنان صحبت کرد و از آنان خواست تیم کاسپین را دست کم نگرفته و فکر نکنند که از پیش برنده هستند و با جدیت کامل در مقابل این تیم بازی کنند.

پس از صحبت های قلعه نویی بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز این تیم بدن های خود را گرم کرده و سپس به کارهای سرعتی و کششی پرداختند و در بخش بعدی تمرین در سه گروه به بازی آقاوسط پرداختند که در این تمرین سرمربی استقلال همانند دوران جوانی با بازیکنان تمرین خوبی را انجام داد.

قلعه نویی پس از اینکه بازیکنان کمی از او دور شدند به زدن روپایی پرداخت که مورد تشویق حاضرین قرار گرفت.

با توجه به اینکه استقلال فردا باید در مقابل کاسپین قرار بگیرد بازیکنان یک تمرین سبک را انجام دادند و در آیتم پایانی یک فوتبال درون تیمی را در قالب دو تیم صورتی و آبی برگزار کردند. سرمربی استقلال در مواقع لزوم بازی را قطع کرده و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

در پایان تمرین هواداران دور بازیکنان و سرمربی تیم جمع شده و به گرفتن عکس و امضاء پرداختند. تمرین استقلال ساعت 16:35 دقیقه به پایان رسید و این تیم جهت دیدار مقابل کاسپین قزوین در هتل اوین اردو زد.