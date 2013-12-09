به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی پهلوان ظهر دوشنبه در همایش مددجویان بهزیستی استان سمنان در سالن هلال احمر شهر سمنان با بیان اینکه معلولیت یکی از حقایق بشری است اظهار داشت: معلولیت طی طول تاریخ در تمام جوامع به انواع مختلف وجود داشته و باید مشکلات این قشر آسیبپذیر توسط مسئولان مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای اجرایی ارائه شود.
وي از شناسايي و خدمات دهي 10 هزار معلول از سوی بهزیستی استان سمنان خبرداد و گفت: ایجاد بنیاد ژنتیک با همکاری بهزیستی و خیرین در استان سمنان، به منظور انجام آزمایش و مشاوره های ژنتیکی با هدف جلوگیری از معلولیت های مادرزادی به زودی راه اندازی می شود.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اينكه سازمان بهزیستی سازمانی حمایتی بوده تا معلولان و دیگر گروههای هدف خود در راستای کیفیت زندگی فعال کرده و خدمات توانبخشی، آموزشی، حمایتی، پیشگیری و اجتماعی را برای گروههای هدف خود ارائه میدهد.
پهلوان، با اشاره به اینکه 10 درصد از جمعیت کشور را معلولان تشکیل می دهند، با تاکید بر اینکه باید با برنامه ریزی و اقدامات مناسب مانع رخداد حوادث و تصادفات منجر به معلولیت شویم.
وي از اختصاص 70 درصد اعتبار بهزیستی به بخش توانبخشی خبرداد و افزود: توانبخشی عمدتا شامل گروه هدف خاصی است که طبیعتا تواناییهای خاص خود را دارند و برنامهریزی و فعال شدن استعدادهای این عزیزان تخصص کافی را میطلبد به همین منظور بهزیستی خدمات مراقبتی را برای همه عزیزانی که در مراکز شبانهروزی نگهداری میشوند ارائه میدهد.
مدیر کل بهزیستی استان سمنان فعالیت بیش از پیش ستاد مناسب سازی و تحقق اختصاص سه درصد سهم اشتغال معلولان در استان سمنان را خواستار شد و افزود: در راستای حمایت از معلولان چه در بحث معافیتها و چه در بحث استفاده از استخدامهای سه درصد انواع گواهی صادر میشود و در جامعه بحث خدمات توانپزشکی و استفاده از کلینیکها برای معلولان ارائه میشود.
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان سمنان نیز در این همایش گفت: مسائل اجتماعی و حمایتهای اجتماعی همانند پرداخت مستمریها، کمکهای موردی، کمک هزینههای تحصیلی و شهریههای دانشجویی خدماتی توسط بهزیستی ارائه میشود.
اعظم نقيبي با بيان اينكه 28 مراکز ارایه دهنده خدمات به معلولان در استان سمنان هستند افزود: یک هزار و 900 معلول مستمری بگیر، 269 معلول روانی مزمن مستمری بگیر و 64 معلول ضایعه نخاعی برخوردار از حق پرستاری در این استان تحت پوشش بهزیستی وجود دارد.
وي همچنين از ارائه خدمات بهزيستي به 880 معلول دانش آموز، 165 معلول دانشجو و دو هزار و 350 معلول در مراکز غیردولتی در استان سمنان خبرداد.
نمایشگاهی از توانمندیهای هنری معلولان استان سمنان در تالار هلال احمر سمنان برگزار شد.
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