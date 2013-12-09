مردم از خرید شيرخشك مارك "هومانا" با سري ساخت 21415608 پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نيكبخت بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در اطلاعيه‌اي كه از سوي سازمان غذا و داروي كشور به همه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي صادر شده است، این شيرخشك با تاريخ توليد 7/3/2013 و تاريخ انقضاي 8/5/2015 از نظر كلستريديوم‌هاي احياء كننده سولفيت با برگه‌هاي آناليز و ضابطه‌هاي قانوني مطابقت ندارد.

وی بیان داشت: توزيع و واردات اين محصول تا زمان بررسي و اصلاحات لازم در فرمولاسيون و رفع مشكل، متوقف مي‌شود.

نيكبخت با بیان اینکه این نوع شر خشک باید از داروخانه ها جمع آوری شود، تصریح کرد: شركت توزيع دارو و پخش اين محصول در استان به داروخانه‌هاي استان براي جمع‌آوري و عدم فروش سري ساخت 21415608 شيرخشك هومانا، هشدار داده است.

سرپرست معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي یاسوج در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فروش یک قرص تقلبی لاغری در استان گفت: قرص "اكسي‌اليت" با ادعاي چربي سوزي و موثر در لاغري، تقلبي و سمي شناخته شده است و توزيع و عرضه آن ممنوع است.

نيكبخت تاكيد كرد: مردم باید همواره هشیار بوده و در صورت مشاهده قرص "اكسي‌اليت" در بازار، با معاونت غذا و داروي داشنگاه علوم پزشكي یاسوج تماس بگیرند.