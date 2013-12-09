به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور مازندران بعد از ظهر دوشنبه در همایش بررسی تاثیر توسعه ارتباطات بر توسعه اقتصادی و اجتماعی بهشهر که به میزبانی شرکت حفاری شمال در هتل مرواريد صدراي بهشهر برگزار شد، با اشاره به فعاليت حدود یکصد نشریه و 62 رسانه مجازی در مازندران خاطر نشان كرد: متاسفانه تعداد رسانه هایی که به تولید مطالب پرداخته و اخبار و گزارش های تاثیر گذار منتشر می کنند از تعداد انگشتان یک دست هم فراتر نمی رود.

مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور مازندران گفت : رسانه هاي ما وابسته به دستگاهها هستند و مطبوعات و رسانه مستقل در مازندران بسيار كم است و يا اصلا" نداريم.

تجارت پیشگی معضل نشریات مازندران



اين فعال رسانه اي با اشاره به اينكه تجارت پیشگی مشکل و معضل اصلی نشریات مازندران است يادآور شد: بر همين اساس وابسته شدن نشریات و رسانه ها به سازمان های دولتی از جمله نتايج اين وابستگي در دستگاهها است.



برزگر يادآور شد: رسانه ها بايد زبان نقادي منصفانه داشته باشند و نبايد با درگير كردن خود در سازمان ها و ارگان ها، به نوعي زبان نقد منصفانه از آنان گرفته شود بلكه بايد مستقل عمل كنند و براي رفع مشكلات گام برداشته و تاثير گذار باشند.



مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور مازندران گفت: مديري قدرتمند و تاثير گذار و موفق است كه روابط عمومي توانمند در راس امور داشته باشد و در اين رابطه بايد رسانه ها بدرستي رصد شوند و مديران تلاش كنند پاسخگوي شفاف باشند.



برزگر ادامه داد: بايد در روابط عمومي ها شايسته سالاري تعريف شود نه رابطه سالاري و كساني در اين امر بكارگيري شوند كه حرمت گذاري به انسان ها در هر لباس، لهجه، پوشش و تفكري سرلوحه كار شان باشد.



وي افزود: روابط عمومي ها بايد كاركرد مناسب و خروجي خوب داشته باشند و از رواج شايعه پراكني كه موجبات افول اهداف سازمان را فراهم مي كند جلوگيري كند و در جهت رشد و ترقي همه جانبه سازمان با همكاري و تعامل با مدير تلاش كنند.

احیای نقشه راهبردی روابط عمومیهای مازندران

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران گفت: نقشه راهبردي روابط عمومي ها در سازمان ها احياء شود و در اين راستا مديران و روابط عمومي ها بايد با همكاري و تعامل در اين راستا گام بردارند.



احمد مظفری گفت: ما به دنبال روابط عمومي تحليل گر هستيم تا در موقعيت هاي مختلف تصميم گيرنده مناسب بوده و با نگاه علمي و سيستماتيك به مسائل توجه كند و روابط عمومي هوشمند نياز امروز جامعه روابط عمومي است.



مظفري با بيان اينكه بسياري از مشكلات دستگاهها با تعامل مناسب با روابط عمومي ها حل مي شود يادآور شد: بايد تعامل مناسب بين مدير دستگاه و روابط عمومي وجود داشته و از فضاي انتقاد استفاده كند چرا كه از نظر ما انتقاد فرصت است و تهديد نيست.



وي گفت: اگر فضاي نقد و انتقاد فراهم شود در راستاي امر به معروف و نهي از منكر از آن استقبال مي كنيم.



مظفري بيان داشت: تعامل مناسب و منطقي با خبرنگاران، خدمت بي منت، حساسيت نسبت به نظرات رهبري و رييس جمهور، اطلاعات كامل از دستگاه مربوطه داشتن، ارتباط صميمي با مدير، وجود ارتباط بين سر و بدنه دستگاه و... از جمله انتظارات ما از روابط عمومي ها است.



مدير كل روابط عمومي استانداري مازندران گفت: 83 درصد مازندراني ها كاربر اينترنتي هستند كه رقم قابل توجهي در مازندران است و استان مازندران با جمعيت 3 ميليون نفري خود داراي 2 ميليون و 577 هزاركاربر اينترنتي است.



وي اظهار داشت: مازندران در ضريب نفوذ اينترنتي رتبه اول كشور را داراست و در اين رابطه روابط عمومي ها بايد در زمينه فضاي مجازي مجهز باشند و به علم و فن آوري آن تجهيز شوند.