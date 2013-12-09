بزرگراه پونل – آستارا 80 درصد پیشرفت کار دارد/ 90 میلیارد تومان دیگر نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور ظهر دوشنبه در بازدید از این پروژه با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از سال 1381 آغاز شده است، افزود: از مجموع 105 کیلومتر مسیر 85 کیلومتر به اتمام رسیده منهای 10 کیلومتر که حد فاصل لیسار تا تالش است.

وی اظهارداشت: در این 105 کیلومتر سه کنار گذر تالش 10 کیلومتر که در اواخر سال 90 شروع شد، کنار گذر پره سر به طول 3.5 کیلومتر و کنارگذر خطبه سرا و ساماندهی سه راهی پونل نیز در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: در مجموع 100 میلیارد تومان تاکنون برای این پروژه هزینه شده است و 15 میلیارد تومان نیز سه پیمانکار مطالبات دارند.

وی افزود: برای ساماندهی مسیر پونل به آستارا 90 میلیارد تومان دیگر نیاز است که بیشتر این اعتبار برای تکمیل ساخت سه کنار گذر هزینه خواهد شد.

شعبانپور در ادامه به چهارچوب اعتباری این پروژه از سال 1387 اشاره کرد و گفت: تاکنون 96 میلیارد تومان برای ساخت این پروژه اختصاص یافته اگر منتظر اعتبارات سنواتی باشیم سالها بهره برداری این پروژه به طول خواهد انجامید.

وی در ادامه با بیان اینکه محور پونل به آستارا پرتردد و تلفات ناگوار جاده نیز در این مسیر زیاد است از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست در جذب منابع ملی از قبیل فروش اوراق مشارکت، فروش سهام برای تکمیل این پروژه نهایت همکاری را داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان یادآورشد: برای جاده های روستایی استان امسال هشت میلیارد تومان از منابع ملی به استان اختصاص یافته اما هنوز پرداخت نشده است.