پتروشیمی برنده نبرد حساس با دانشگاه آزاد/ هفتمین برد متوالی مدافع قهرمانی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال از ساعت 15:30 امروز دوشنبه با برگزاری دیدار تیم‌های دانشگاه آزاد و پتروشیمی آغاز شد. در این بازی که در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد تیم پتروشیمی برابر حریف خود به برتری 79 بر 61 دست یافت.

دو تیم در نیمه اول به تساوی در عدد 34 دست یافتند. کوارتر اول این بازی را پتروشیمی 22 بر 18 به سود خود خاتمه داد اما در وقت دوم شاگردان شاهین‌طبع بهتر ظاهر شدند و 16 بر 12 برنده شدند تا این نیمه با تساوی خاتمه یابد.

با شروع کواتر سوم بار دیگر این تیم پر مهره پتروشیمی بود که روی حرکات دواریک اسپنسر، حامد آفاق و مهدی کامرانی میزبان خود را تحت فشار قرار داد و این کوارتر را 18 بر 14 به سود خود خاتمه داد. در وقت پایانی این بازی هم شاگردان مهران حاتمی بازی بهتری را به نمایش گذاشتند و این کوارتر را با برتری 27 بر 13 به پایان بردند تا حساس‌ترین بازی این هفته را از آن خود کنند و در جدول رده‌بندی 14 امتیازی شوند. این هفتمین برد متوالی مدافع قهرمانی لیگ برتر بود. این تیم یک بازی نیز پیش روی دارد.

در ترکیب پتروشیمی ارسلان کاظمی نیز حضور داشت ولی روز پرفروغی نداشت. کاظمی کاملا کند و سنگین بازی می‌کرد و نشانی از آن بازیکن خوب حاضر در لیگ کالج‌های آمریکا نداشت. او تنها در ریباند بهتر از دیگر بازیکنان ظاهر شد.