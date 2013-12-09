توزیع 15 هزار جلد کتاب در کانون های مساجد کرمانشاه

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رشد و گسترش فرهنگ مطالعه، گفت: گسترش فرهنگ کتاب خوانی، زمینه ساز رشد علمی و در نهایت تولید خواهد شد و این نیازمند برنامه ریزی و بسیج همگانی در جامعه است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از پانزده هزار جلد کتاب با عناوین مختلف و به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون ریال در بین کانون های مساجد استان توزیع شده است، اظهار داشت: علاوه بر این تعدادی کتاب مورد نیاز ادارات استان، رسانه ها و دانشگاه های استان به ارزش بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال دیگر در آینده نزدیک توزیع خواهد شد.

بابلی خاطر نشان کرد: توزیع کتاب و اهدای کتاب های مفید و ارزشمند علاوه بر رفع نیاز های عمومی علاقمندان به مطالعه موجب ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین اقشار مختلف مردم به خصوص نسل جوان خواهد شد.