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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۳

بابلی به مهر خبر داد:

توزیع 15 هزار جلد کتاب در کانون های مساجد کرمانشاه

توزیع 15 هزار جلد کتاب در کانون های مساجد کرمانشاه

کرمانشاه - خبر گزاری مهر: معاونت فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از توزیع بیش 15 هزار جلد کتاب به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون ریال در کانون های مساجد استان طی سال جاری خبر داد.

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رشد و گسترش فرهنگ مطالعه، گفت: گسترش فرهنگ کتاب خوانی، زمینه ساز رشد علمی و در نهایت تولید خواهد شد و این نیازمند برنامه ریزی و بسیج همگانی در جامعه است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از پانزده هزار جلد کتاب با عناوین مختلف و به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون ریال در بین کانون های مساجد استان توزیع شده است، اظهار داشت: علاوه بر این تعدادی کتاب مورد نیاز ادارات استان، رسانه ها و دانشگاه های استان به ارزش بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال دیگر در آینده نزدیک توزیع خواهد شد.

بابلی خاطر نشان کرد: توزیع کتاب و اهدای کتاب های مفید و ارزشمند علاوه بر رفع نیاز های عمومی علاقمندان به مطالعه موجب ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین اقشار مختلف مردم به خصوص نسل جوان خواهد شد.

کد مطلب 2192184

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