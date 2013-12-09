مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در وین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان مذاکرات کارشناسی با 1+5 را در ساعت 15 به وقت محلی ( 17.30 به وقت تهران) برگزار کردند.

بر اساس این گزارش ایران و 1+5 امروز و فردا مذاکرات کارشناسی را به منظور بررسی راهکارهای دست یابی به توافق ژنو انجام می دهند.

کارشناسانی در حوزه تحریم ، بانک مرکزی و انرژی اتمی در تیم مذاکره کننده هسته ای ایران حضور دارند.

سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 گفته بود: ریاست تیم ایرانی را حمید بعیدی نژاد، مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه بر عهده خواهد داشت و کارشناسانی در حوزه های تحریم ، انرژی اتمی و بانک مرکزی نیز در مذاکرات حضور خواهند داشت.

عراقچی با اشاره به اینکه دوشنبه مذاکرات ایران و 1+5 برگزار خواهد شد ، اظهار داشت: روز چهارشنبه نیز ایران در وین مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد داشت.

عراقچی تأکید کرد : مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در وین به منظور پیدا کردن ساز و کارهای اجرایی برای اجرای توافقات ژنو برگزار می شود.

همچنین مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از روز چهارشنبه در وین آغاز خواهد شد.

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس توافقی که در بیانیه تهران صورت گرفته بود روز شنبه وارد تهران شدند و روز یکشنبه از کارخانه آب سنگین تهران بازدید کردند.

ایران و آژانس نیز قرار بود بر اساس بیانیه مشترک تهران که در سفر گذشته آمانو به ایران مورد توافق و امضای مشترک طرفین قرار گرفت ، مذاکرات را 20 آذر ماه ادامه دهند.

عراقچی درباره حضور بازرسان آژانس در ایران به منظور بازدید از کارخانه آب سنگین اراک و ادامه بازدید های آژانس و بازدید از معدن گچین، بیان کرد: ایران در دور جدید همکاری ها با آژانس گام های مختلفی را تعریف کرده است که گام اول شامل 6 اقدام است و بازدید از کارخانه آب سنگین اراک و معدن گچین بندرعباس در این گام وجود دارد .

عراقچی تصریح کرد: در این مذاکرات در مورد ادامه اقداماتی که آژانس باید در خصوص 6 مورد باید انجام دهد، مذاکره خواهیم کرد و سعی می کنیم گام اول را به صورت مناسب جمع بندی کنیم که گام دوم اجرایی شود.