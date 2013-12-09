اختصاص 3 هزار میلیارد ریال از سوی شهرداری تهران برای احداث نمازخانه در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش به اختصاص 3 هزار میلیارد ریال از سوی شهرداری تهران برای احداث نمازخانه در ۱۰۰ مدرسه تهران اشاره کرد و اظهار داشت: وظیفه خود می‌دانم از این نیت خالصانه که همزمان با آغاز دولت تدبیر و امید، موجبات عشق و امید به راز و نیاز با خالق را در دانش‌آموزان و آینده سازان انقلاب اسلامی تقویت کرده، قدردانی و تشکر کنم.

وی با بیان این حدیث شریف از نبی مکرم اسلام (ص) که «هر کس مسجدی را به قصد اینکه در آن نام خدا برده شود بسازد، برای وی خانه‌ای در بهشت ساخته می‌شود»، افزود: این حرکت مصداق واقعی مشارکت در امر تعلیم و تریت فرزندان این مرز و بوم است.

کفاش ادامه داد: استانداران، شهرداران و شوراهای اسلامی مناطق و شهرستان‌های کشور این حرکت بزرگ در امر اقامه نماز را به عنوان الگو و اسوه کار خود قرار داده و از یکدیگر سبقت بگیرند.