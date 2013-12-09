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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۰

خوش خلق:

تعالی رفتار سازمانی از اولویت های آموزشی نیروی انتظامی است

تعالی رفتار سازمانی از اولویت های آموزشی نیروی انتظامی است

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری گیلان تعالی رفتار سازمانی را از اولویت های آموزشی نیروی انتظامی دانست و گفت: پلیس باید بالاترین آستانه صبر را داشته باشد.

 به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وحید خوش خلق عصر دوشنبه در جلسه پلیس استان افزود: حوزه پیشگیری یک صبغه طولانی دارد.

وی اظهارداشت: پیشگیری یعنی مانع شدن و جلوگیری از ارتکاب جرائم  و در راس این بخش کلانتری ها و پاسگاه ها قرار دارند و خدمات زیادی را به مردم بزرگوار ارائه می دهند.

رئیس پلیس پیشگیری گیلان پیشگیری را به دو بخش کیفری و غیر کیفری تقسیم کرد و گفت: بخش کیفری جرم مدار و مربوط به محاکم قضایی و زندان ها می شود.

وی همچنین افزود: در بخش غیر کیفری  پلیس پیشگیری به دو بخش اجتماعی و وضعی خیلی توجه دارد.

خوش خلق با بیان اینکه دنیای امروز دنیای مراقبت های همسایگی است یعنی مردم باید خود پلیس خود باشند، اظهار داشت: پلیس به رغم به کارگیری تکنولوژی های جدید همچنان به همکاری و همدلی مردم نیاز مبرم دارد.

وی با اعلام اینکه پلیس امروز پژوهش محور و با برنامه است، اذعان داشت: مدیریت کیفیت نیروی انتظامی (مکنا) از سال گذشته در استان به مرحله اجرا در آمده است.

رئیس پلیس پیشگیری گیلان با اذعان اینکه پلیس در این طرح از تمامی سیستم ها استفاده می کند، یادآورشد:  هر فردی که امروز به کلانتری مراجعه کند می تواند خدمات را به بهترین روش دریافت کند.

کد مطلب 2192189

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