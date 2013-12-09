چرخ زندگی مردم بدون چرخیدن سانتریوفوژها نخواهد چرخید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین قاضی‌زاده بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده شهدای هسته‌ای در دانشگاه فردوسی مشهد ابراز کرد: شهدای هسته ای و دانشمندان این عرصه با شجاعت و دلیری و با دست خالی در حوزه ای به تولید فناوری دست زدند که حتی ذره ای هم از بیرون از کشور نمی توانستند کمک بگیرند.

وی عنوان کرد: کار مهمتر را خانواده شهدای هسته ای با ماندن در میدان و رساندن صدای این مظلومیت به گوش جهانیان انجام دادند.

ما بر حق خود پافشاری می‌کنیم

قاضی‌زاده ابراز کرد: موضوع انرژی هسته‌ای بعد از غرور ملی و ابعاد استراتژیک آن در حوزه اقتدار ملی و استقلال هم نقش فراوانی دارد هر چند هر یک از این موارد خود به تنهایی ارزش زیادی دارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ملتی اراده کرده که چیزی را که حق اوست به دست بیاورد و هیچ کسی هم حق ندارد در به دست آوردن آن اعمال اراده کند چرا که ما بر حق خود پافشاری می کنیم.

وی به مسئله اقتصادی فناوری هسته ای اشاره کرده و افزود: این فناوری در عرصه دانش و اقتصاد چیزی را به ما می دهد که اگر سال‌های سال بدون آن برای به دست آوردنش زحمت زیادی هم بکشیم به نتیجه نمی رسیم.

قاضی‌زاده ابراز کرد: رئیس جمهور قبلی در سخنانش گفته بود که انرژی هسته ای ما را 50 سال به جلو می اندازد چرا که در هر زمینه و عرصه ای برای پیشرفت می‌توان از آن بهره برد.

استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای ارزان ترین روش تولید برق در دنیا

وی افزود: غربی‌ها می گویند شما که کلی منابع سوخت فسیلی دارید چرا می خواهید از انرژی هسته‌ ای برای تولید برق استفاده کنید علتش این است که قیمت تمام شده برق تولیدی در نیروگاه های هسته ای نسبت به نیروگاه های فسیلی یک سوم است.

قاضی زاده تصریح کرد: استفاده از نیروگاه های هسته ای ارزان ترین روش تولید برق در دنیا برای کشور در حال توسعه ما است چرا که ما برای پیشرفت به حجم زیادی از انرژی نیاز داریم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتی اگر بخواهیم این حجم انرژی را با نیروگاه های گازی و مازوتی تامین کنیم حجم سرمایه گذاری چندین برابر نیروگاه هسته ای خواهد شد.

ایران رتبه اول تولید گاز گلخانه‌‌ای را در میان کشور های غرب آسیا دارد

وی عنوان کرد: در پیمان نامه کیوتو ما متعهد شدیم که حجم گاز گل خانه ای را کاهش دهیم چرا که در بین کشور های غرب آسیا ما رتبه اول را در تولید این گاز داریم.

قاضی‌زاده ادامه داد: میزان آلودگی هوا در ایران هشت برابر سطح دنیا است و اگر بخواهیم روزی محیط زیست پاک داشته و به عبارتی نفس بکشیم چاره ای جز استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق نداریم.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم بزرگترین و خطرناک‌ترین گاز گلخانه‌ای جهان یعنی دی اکسید کربن را از چرخه حذف کنیم باید از انرژی های پاک خورشید باد و هسته ای استفاد ه کنیم که در حال حاضر استفاده از انرژی های خورشید و باد هم بسیار گران تمام می شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از فرآورده های جانبی نیروگاه های هسته ای سیستم آب شیرین کن است و شهرها و روستا های اطراف آن می توانند از نعمت آب شیرین بهره مند شوند و این امر برای جنوب کشور ما که دچار خشکسالی است امری حیاتی به نظر می رسد.

جلوگیری از مهاجرت به کمک نیروگاه های هسته‌ای

قاضی زاده با اشاره به جبران خشکسالی به کمک نیروگاه های هسته ای ابراز کرد: به کمک این روش می توان از مهاجرت مردم و کمبود آب جلوگیری کرد.

وی عنوان کرد: انرژی هسته ای مرکز دانش جهان است و اختراعات و فناوری آن تمام عرصه های پزشکی، صنعت، نظامی و هوا فضا را را متاثر می‌کند.

قاضی‌زاده ابراز کرد: در حوزه پزشکی استفاده از فناوری های هسته ای برای درمان کمک شایانی می کند و هیچگونه آسیب و ضرری برای بدن ندارد به عکس روش های رادیو تراپی که هرچند به درمان بیانجامد مشکلات دیگری به وجود می آورد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشکل هسته ای مشکل اصلی توسعه کشور است و اگر از آن بگذریم تبدیل به کشوری با امکانات اوایل قرن نوزدهم میلادی می شویم.

زندگی مردم بدون چرخیدن سانتریوفوژ ها نخواهد چرخید

وی عنوان کرد: واقعیت این است که زندگی مردم بدون چرخیدن سانتریوفوژ ها نخواهد چرخید و برای حرکت در مسیر دانش و توسعه و رفاه جامعه باید از انرژی هسته ای استفاده کنیم.

قاضی زاده اظهار کرد: موشک های ماهواره بر با سوخت های سنگین فسیلی نمی توانند از زمین بلند شوند و نیاز به سوخت های سبک هسته ای برای پیمودن مسیر در فضا دارند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: علت اصلی اصرار آمریکا برای عدم استفاده ما از انرژی هسته ای بمب اتمی نیست چرا که ما اصلا هم به دنبال آن نیستیم.

قدرت و سلاح امروز ابر قدرت‌ها علم است

قاضی زاده عنوان کرد: اگر این دانش و زیر شاخه های آن را به دست آوریم ابر قدرت می شویم و آمریکا این را می داند چرا که قدرت و سلاح امروز ابر قدرت ها علم است.

وی افزود: فرهنگ و هنر، قدرت نظامی و تسلط بر آن همه ما حصل علم و زیر شاخه های آن در جوامع بشری است.

قاضی‌زاده تاکید کرد: زندگی امروز مردم به توسعه دانش هسته ای گره خورده است و اگر نتوانیم از آن حراست کنیم نتوانسته ایم از حقوق مردم دفاع کنیم.

وی ابراز کرد: چرا دانشمندان و نخبگان ما باید برای غربی ها کار کنند و به پیشرفت آنها کمک کنند این به خاطر این است که رشد علمی و جایگاه علمی که انتظار دارند در کشور نمی بینند.

قاضی زاده افزود: اگر نخبگان ما فرصت رشد علمی و درآمد کافی به دست آورند در کشور خود می مانند و به پیشرفت این سرزمین کهن مهد دانش کمک می کنند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: اگر بخواهیم ایران مانند نام بزرگش در جهان جایگاه علمی داشته و همان طور که ابر قدرتی معنوی است در عرصه مادی هم حرفی برای گفتن داشته باشد باید از نظر علمی پیشرفت کند.

قاضی زاده عنوان کرد: ایران زمانی مرکز تجمع دانشمندان عالم بود و به رتبه بالای علمی رسیده و مهد علم شده بود و امروز غرب پیشرفت خود را مدیون آن روز ایران است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولیت امروز ما نسبت به آیندگان حفاظت از این جایگاه رفیع علمی و کمک به پیشرفت آن است.