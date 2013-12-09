مددجویان معلول کمیته امداد اردبیل الگوی کارآفرینی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالي عصر دوشنبه در جلسه شورای نظارت فنی خودكفايي مددجويان تحت حمايت کمیته امداد اردبیل اضافه کرد: معلولان تحت حمایت این نهاد نشان داده اند که معلوليت هاي جسمي محدوديت براي اشتغال نیست.

وی تصريح كرد: در بين خانواده هاي تحت حمايت امداد افراد معلولي هستند كه به عنوان كارآفرين موفق در اين استان مشغول به كسب و كار بوده و با اراده و پشتكاري كه از خود نشان داده اند ثابت كرده اند كه معلوليت محدوديت نيست.



مديركل كميته‌ امداد استان ادامه داد: با حمايت از اين تعداد افراد و پرداخت تسهيلات براي توسعه‌ مشاغل توانايي اين تعداد افراد را بيشتر احساس مي كنيم بطوريكه انتظار مي رود اين تعداد افراد در آينده اي نه چندان دور به عنوان كارآفرين برتر و الگوي جامعه معرفي شوند.

وی هدف این نهاد را ایجاد اميد در بين خانواده هاي تحت حمايت، كشف استعداد و فراهم کردن زمينه پيشرفت و تعالي آنان عنوان کرد و متذکر شد: براین اساس تاكنون بيش از 11 هزار خانوار تحت حمايت اين نهاد خودكفا شده اند.



زلالی حداقل درآمد اين تعداد از خانواده هاي خودكفا شده را بالغ بر شش ميليون ريال برشمرد و افزود: امسال 23 هزار طرح خودكفايي تحت نظارت كميته‌ امداد استان قرار گرفته اند كه كارشناسان متخصص اين نهاد هر دو ماه يكبار اين طرح ها را مورد بازديد فني قرار مي دهند.

وی با اشاره به بازدید فني و كارشناسي 30 هزار مورد از طرح هاي خودكفايي طی سال جاری عنوان کرد: كميته‌ امداد در قالب اجراي طرح‌ هاي خوكفايي و پرداخت تسهيلات زمينه اشتغال خانواده ها را فراهم آورده و با نظارت هاي مستمر بر طرح هاي ايجاد شده در راستاي پايداري طرح و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه نقش مهمي را ايفا مي کند.



زلالي با بيان اينكه نظارت و بازديد از طرح‌هاي اشتغالزايي موجب اجراي صحيح طرح‌ ها و ايجاد اشتغال پايدار براي مددجويان مي شود، اضافه كرد: اشتغال پايدار و همچنين ايجاد فضايي مناسب براي كسب و كار مي تواند خانواده هاي نيازمند را به مرز خوداتكايي نزديك كرده و تا حد بسياري ميزان مراجعات آنان را به كميته‌ امداد کاهش دهد.



وی با بیان اينكه كميته امداد علاوه بر برگزاري كارگاه هاي آموزشي شغلي، پرداخت تسهيلات اشتغالزايي و نظارت بر طرح هاي خودكفايي، خدمات ديگري را نيز جهت توانمندسازي به مددجويان ارائه مي دهد، بيان داشت: ايجاد بازار كار براي فروش محصولات مددجويان تحت حمايت از ديگر اقداماتي است كه جهت توانمندسازي و خودكفايي به آنان ارائه مي شود.



مديركل كميته امداد استان نظارت بر طرح هاي خودكفايي را در سه مرحله‌ قبل، حين و پس از اجراي طرح دانست و یادآور شد: تلاش ناظران و مشاوران طرح هاي نظارتي در جهت كارآفريني وايجاد انگيزه براي ادامه‌ كار مي باشد تا از اين طريق موجبات اشتغال ساير افراد نيز فراهم شود.

وی با بيان اينكه اميد به فردايي بهتر با خوداتكايي خانواده ها، مي تواند علاوه بر كاهش فقر اشتغالزايي را نيز به همراه داشته باشد، افزود:‌ وظيفه‌ كميته‌ امداد تنها به رفع مشكلات معيشتي مددجويان ختم نمي شود، بلكه همواره براي رساندن مددجويان به مرز خودكفايي و توانمندي آنان تلاش مي شود.



زلالي دغدغه‌ي اصلي كميته امداد را توسعه و پيشرفت خانوارهاي بي بضاعت و مستمند عنوان كرد و ادامه داد: با اطلاع رساني دقيق و تبليغات صحيح درصدد هستيم تا افكار عامه‌ مردم به كميته امداد را تغيير دهيم چرا كه خدمات امداد صرفا به رفع نياز هاي مقطعي خانواده ها ختم نمي شود.



وي رويكرد اصلي كميته امداد را توانمندي خانواده ها اعلام كرد و گفت:‌ آموزش خانواده ها، ارائه تسهيلات قرض الحسنه و فراهم کردن زمينه شغلي براي خانواده ها ما را به اين هداف نزديك تر مي كند.