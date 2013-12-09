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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۹

برای نخستین بار/

کتاب "درخت سوخته در باران" در دامغان مورد نقد و بررسی قرار گرفت

کتاب "درخت سوخته در باران" در دامغان مورد نقد و بررسی قرار گرفت

دامغان – خبرگزاری مهر: برای نخستین بار نقد کتاب "درخت سوخته در باران" اثر ناصر حامدی با حضور مولف این کتاب و 25 نفر از شعرا و ادیبان و منتقدان در دامغان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حامدی شاعر و مولف و کتاب عارفانه و عاشقانه "درخت سوخته در باران" بعد از ظهر دوشنبه در جلسه نقد این کتاب که در محل سالن کنفرانس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دامغان برگزار شد اظهار داشت: این کتاب منظومی از دعای ابوحمزه ثمالی است و زمزمه های عارفانه این کتاب چشم در چشم خانه خدا دارد که در سفر معنوی حج سروده شده است.

وی تصریح کرد: کتاب "درخت سوخته در باران" گزارشی منظوم از دعای ابوحمزه ثمالی است که در 13 قسمت تنظیم و با مقدمه ای از سید مهدی شجاعی نگارش و چاپ شده است.

کتاب"درخت سوخته در باران" از سوی انتشارات نیسان در سال 92 و در تیراژ یک هزار و 200  نسخه چاپ و عرضه بازار شد.

آئین نقد این کتاب به همت اداره کتابخانه های عمومی و همکاری ادارات تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان برگزار شد که استقبال خوب شاعران و ادیبان را به همراه داشت.

ناصر حامدی در حال حاضر یکی از مجری های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز سمنان است.

کد مطلب 2192208

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