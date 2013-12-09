  1. استانها
۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۵

حق نگر:

توسعه گردشگری شیراز درآمدی پایدار برای شهرداری است

شیراز – خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر شیراز گفت: توسعه گردشگری در شیراز درآمد پایدار برای شهرداری را به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق نگر عصر دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه باید فعالیت های عمرانی در سطح شهر شیراز توسعه یابد افزود: راه اندازی و توجه به صنعت گردشگری برای شهر شیراز بسیار موثر است زیرا شهرداری با درآمد این صنعت می تواند فعالیت های عمرانی خود را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: سال 93 را باید به عنوان سال توسعه گردشگری نامگذاری کرد که در این میان طرحی آماده شده که به موجب آن همایش بین المللی با حضور هیئت امناهای تولیت های حرمهای مطهر در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، مشهد، شیراز، قم و قونیه برگزار خواهد شد.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: برگزاری این همایش می تواند  در جذب توریست مذهبی، درمانی، تفریحی و... برای شهر شیراز بسیار موثر باشد.

حق نگر با بیان اینکه فضای سبز از جمله مزیت های نسبی این شهر در مقابل دیگر کلان شهرهای ایران است، گفت: در سال 93 شهرداری شیراز باید بودجه قابل توجه ای برای رسیدگی به وضعیت باغات و فضای سبز شهری اختصاص دهد زیرا باید این مزیت را برای شیراز حفظ کرد.

وی تاکید کرد: شهر شیراز از لحاظ فعالیت های عمرانی از تهران و تبریز عقب افتاده و با اعتبارات کنونی نیز نمی توان فعالیت های بزرگ انجام داد به همین دلیل باید با توسعه صنعت گردشگری در شیراز درآمد شهرداری را افزایش داد.

