انتصاب های جدید شهرداری اردبیل براساس مصالح شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر دوشنبه در جلسه شورای مدیران شهرداری اردبیل اضافه کرد: تلاش می شود با جابه جایی های هدفنمند در راستای تسریع در رشد و توسعه شهری حرکت کنیم.

وی اقدام در چارچوب قوانین و مقررات را مهمترین بخش مدیریت در مجموعه شهرداری عنوان کرد و افزود: مدیران مربوطه باید در بحث سازماندهی نیروی انسانی سازمان ها و مناطق تابعه و همچنین در زمینه استفاده بهینه از سیستم شهرداری الکترونیک جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان هماهنگی های لازم را داشته باشند.

شهردار اردبیل بر ضرورت صرفه جویی در هزینه های جاری و همچنین هماهنگی بیشتر مدیران مناطق و سازمان ها با معاونت های شهرداری اردبیل تاکید و متذکر شد: این هماهنگی ها به خصوص در بحث های تخصصی باید با جدیت بیشتری صورت پذیرد.

وی با بیان توصیه هایی به مدیران مجموعه شهرداری در ارتباط با ارباب رجوع و توجه به حرمت و جایگاه شورا، راه اندازی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری را موفقیتی برای کل مجموعه شهرداری و شهر اردبیل عنوان کرد و همراهی و هماهنگی همه مدیران و معاونت های تابعه شهرداری اردبیل را در پیشبرد اهداف این مرکز خواستار شد.

در پایان این جلسه با صدور احکام جداگانه حجت الاسلام سید ابراهیم میرعباس زاده به سمت مدیر حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات، بهنام فتحی به سمت مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، فرامرز قزلی به سمت مدیر حوزه زیباسازی شهری شهرداری، ودود خواربار به سمت مسئول امور اداری شهرداری، شفیع شکوهی به سمت مشاور شهردار اردبیل در امور ایثارگران، وحید محسن دوست به سمت مسئول امور رفاهی کارکنان شهرداری، علی بیگ زاده به سمت مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری و حسین صلاتی به سمت مدیر دفتر تشکیلات، آموزش و بهبود روش ها منصوب شدند.

پیش از این نیز برخی از مدیران مناطق چهارگانه شهرداری، معاونان مختلف و مدیران سازمان های مرتبط با مجموعه شهرداری اردبیل جابه جا و یا تغییر کرده بودند.