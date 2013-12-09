دفتر صنف کشاورزی سرخه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مجيد موسوي ظهر دوشنبه در نشست اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان سرخه در محل سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان، با اشاره به وظايف صنف كشاورزي اظهار داشت: رعایت ضوابط و قانون مندی، ایجاد روابط مناسب، تفاهم متقابل و همکاری با سازمان، پیگیری کارهای مهم و اساسی، کمک حال بودن بهره برداران بخش کشاورزی، هماهنگی و هم پوشانی با سازمان و همگام بودن در پیگیری موضوعات مهم بخش باید سرلوحه کار نظام صنفی باشد.

وي افزود: اعضاي نظام صنفي با مطالعه دقیق قوانین، دستورالعمل ها، اساسنامه و مقررات مربوط به صنف می توانند در راستای استیفای حقوق مربوط به اين بخش بهتر عمل كنند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان با اشاره به تشکیل دفتر صنف در شهرستان سرخه، اظهارداشت: اعضای صنف با تعامل با شهرستان سمنان نسبت به شناسایی و تفکیک بهره برداران دو شهرستان اقدام کنند كه با عضوگیری جدید، هدف عضویت 50 درصدی بهره برداران بخش تا پایان سال محقق شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان سمنان نیز در اين نشست از عضویت 16 درصدی بهره برداران اين استان در نظام صنفی کشاورزی خبر داد و افزود: در همه شهرستان های استان، دفتر نظام صنفی کشاورزی ایجاد شده و امسال هفت جلسه مجمع عمومی با هدف انتخاب هیئت مدیره و بازرس جدید تشکیل شده است.

علي اكبر افضلی در خاتمه ضمن معرفی اعضای صنف شهرستان سرخه گفت: تا کنون بیش از شش هزار و 500 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی استان (16 درصد) به عضویت نظام صنفی کشاورزی در آمده اند و برنامه ریزی شده تا پایان سالجاری این میزان به 50 درصد بهره برداران استان افزایش یابد.