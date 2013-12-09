توقف پیکان در ایستگاه ابومسلم/ تیم مشهدی امتیاز بازی را با میهمانش تقسیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ابومسلم خراسان عصر دوشنبه توانست در یک بازی غیرتمندانه و با نتیجه یک بر یک تیم پیکان تهران را متوقف کند.

در این مسابقه که یکی از بازی های معوقه تیم ابومسلم از چارچوب مسابقات لیگ دسته یک کشور در هفته دوم لیگ بود تیم تهرانی در دقایق پایانی نیمه اول توانست با ارائه یک بازی نسبتا بهتر یک گل به ثمر رسانده تا دو تیم با همین نتیجه به رختکن بروند.

در ادامه بازی تیم ابومسلم خراسان که عزمش را برای گرفتن امتیاز در بازی خانگی جزم کرده بود توانست سرانجام به گل برسد.

گل تیم ابومسلم را داوود دانش دوست در اواخر نیمه دوم و در دقیقه 84 به تور دروازه پیکان تهران چسباند تا سهم هر دو تیم در این مسابقه یک امتیاز باشد.

تیم ابومسلم مشهد که امروز در یک بازی خانگی و در مجموعه ورزشی ثامن الائمه مشهد میزبان حریف تهرانی بود نشان داد که فوتبال را یاد دارد و در صورتی که از این تیم حمایت شود می تواند باز دیگر فوتبال این خطه از کشور را سر زبان ها بیندازد.

تیم فوتبال ابومسلم مشهد بازی بعدی خود را در ورزشگاه آزادی کرمانشاه در برابر تیم فوتبال راهیان این استان انجام خواهد داد.

این مسابقه 22 آذر ماه جاری و به عنوان بازی معوقه هفته سوم لیگ دسته یک فوتبال کشور در کرمانشاه برگزار خواهد شد.