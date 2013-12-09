مستند "الفبای سیاست" به نمایش درمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که درباره سه رییس جمهور خبرساز محمود احمدی نژاد، هوگو چاوز و جرج بوش پس از پنج سال ممنوعیت نمایش فردا از 19 آذر ساعت 14 در سالن شماره 3 سینما فلسطین در جشنواره سینما حقیقت به نمایش درمی آید.

مراحل تولید فیلم مستند بلند "الفبای سیاست" از سال 1385 آغاز شد و کارگردان پس از سفر به ‌کشور ونزوئلا و دیدار با هوگو چاوز و سایر شخصیت‌های سیاسی ونزوئلا و با گذشت زمانی حدود سه‌سال، تولید این فیلم را به اتمام رساند.



این مستند به نحوی به‌ اشتراکات دو رئیس‌جمهور ایران و ونزوئلا و نقد دشمن مشترک آن‌ها (آمریکا- جورج‌بوش) می‌پردازد.