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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۵

پس از پنج سال ممنوعیت نمایش

مستند "الفبای سیاست" به نمایش درمی آید

مستند "الفبای سیاست" به نمایش درمی آید

فیلم "الفبای سیاست" به کارگردانی حمید اکبری در جشنواره سینما حقیقت اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که درباره سه رییس جمهور خبرساز محمود احمدی نژاد، هوگو چاوز و جرج بوش پس از پنج سال ممنوعیت نمایش فردا از 19 آذر ساعت 14 در سالن شماره 3 سینما فلسطین در جشنواره سینما حقیقت به نمایش درمی آید.

مراحل تولید فیلم مستند بلند "الفبای سیاست" از سال 1385 آغاز شد و کارگردان پس از سفر به ‌کشور ونزوئلا و دیدار با هوگو چاوز و سایر شخصیت‌های سیاسی ونزوئلا و با گذشت زمانی حدود سه‌سال، تولید این فیلم را به اتمام رساند.

این مستند به نحوی به‌ اشتراکات دو رئیس‌جمهور ایران و ونزوئلا و نقد دشمن مشترک آن‌ها (آمریکا- جورج‌بوش) می‌پردازد.

کد مطلب 2192222

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