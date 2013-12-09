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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۹

فلاح کریمی:

قلیان زمینه ورود به چرخه اعتیاد است

قلیان زمینه ورود به چرخه اعتیاد است

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: قلیان زمینه و بستر مناسب و مساعدی برای ورود به چرخه اعتیاد است بنابراین خانواده ها باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر،  سرهنگ فرهاد فلاح کریمی عصر دوشنبه در  جلسه پلیس استان افزود:  قلیان بزرگ‌ ترین عامل و دام اعتیاد بر سر راه جوانان و اقشار گوناگون جامعه است و این معضل هزینه‌ های هنگفتی بر یک جامعه تحمیل می‌ کند.

وی همچنین با بیان اینکه همه ساله هزینه ‌های بسیاری برای مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ در کشور می‌ شود، اظهارداشت: قلیان یکی از بزرگ‌ ترین عوامل و زمینه ‌های ایجاد و بروز اعتیاد در جامعه است بنابراین والدین باید همواره هوشیار باشند تا فرزندانشان گرفتار دام اعتیاد نشوند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: خصوصيات و ويژگي هاي فردي از دیگر  عوامل عمده رو آوری نسل جوان جامعه به مصرف مواد مخدر است که منشا آن ضعف نفس، بي ايماني به خدا و خودناباوري است.

وی افزود: انسان امروز بايد به قدري خود را باور کند و اعتماد به نفس و اعتقاد و ايماني قوي داشته باشد که تحت تاثير فرهنگ هاي مبتذل و مخرب قرار نگيرد.

فلاح کریمی اظهارداشت: تربيت فرزندان متکي به نفس که خود را باور کرده باشند از راه هاي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر است.

کد مطلب 2192223

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