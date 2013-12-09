قلیان زمینه ورود به چرخه اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد فلاح کریمی عصر دوشنبه در جلسه پلیس استان افزود: قلیان بزرگ‌ ترین عامل و دام اعتیاد بر سر راه جوانان و اقشار گوناگون جامعه است و این معضل هزینه‌ های هنگفتی بر یک جامعه تحمیل می‌ کند.

وی همچنین با بیان اینکه همه ساله هزینه ‌های بسیاری برای مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ در کشور می‌ شود، اظهارداشت: قلیان یکی از بزرگ‌ ترین عوامل و زمینه ‌های ایجاد و بروز اعتیاد در جامعه است بنابراین والدین باید همواره هوشیار باشند تا فرزندانشان گرفتار دام اعتیاد نشوند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: خصوصيات و ويژگي هاي فردي از دیگر عوامل عمده رو آوری نسل جوان جامعه به مصرف مواد مخدر است که منشا آن ضعف نفس، بي ايماني به خدا و خودناباوري است.

وی افزود: انسان امروز بايد به قدري خود را باور کند و اعتماد به نفس و اعتقاد و ايماني قوي داشته باشد که تحت تاثير فرهنگ هاي مبتذل و مخرب قرار نگيرد.

فلاح کریمی اظهارداشت: تربيت فرزندان متکي به نفس که خود را باور کرده باشند از راه هاي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر است.