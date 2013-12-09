برگزاری مانور هیئتهای مذهبی در مازندران/ ساماندهی مداحان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان عصر دوشنبه در نشست با معاون مدير کل تشکلهاي ديني سازمان تبليغات اسلامي بر برگزاري مانور کشوري هيئات مذهبي و بر اهميت استمرار جلسات کشور شوراي هيئات مذهبي استانها تاکيد کرد و خواستار پيگيري افزايش اعتبارات فرهنگي در حوزه فعاليت هاي تشکلهاي ديني شد.



وي با تقدير از تلاش هاي انجام شده در راستاي ترويج فرهنگ ديني از سوي اداره کل تشکلهاي ديني سازمان تبليغات اسلامي افزود: بايد بخشي از اعتبارات کشوري اين حوزه به برنامه هاي ستادي اختصاص داده شود که شامل هيئات محوري،‌ کانون هاي فرهنگي، ‌مداحان و انجمن هاي اسلامي شهرهاي استان را شامل مي شود.



مدير کل تبليغات اسلامي مازندران در ادامه با تاکيد بر پيگيري بودجه هاي فرهنگي از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي شهرهاي کشور تصريح کرد :‌ نقش هيئات مذهبي در ترويج فرهنگ قرآن و معارف اهل بيت (ع) ‌در جامعه بسيار مشهود است که البته تقويت اين تشکلها نيازمند توجه بيشتر از سوي مسئولين است.



شکريان با بيان برگزاري پرشور انتخابات شوراي هيئات مذهبي مازندران در سال جاري بيان داشت :‌ اهداف برگزاري انتخابات ،‌ توانمند سازي و ساماندهي هيئات مذهبي و تقويت فعاليت ها و حمايت از هيئات مذهبي است که البته برخي از موارد دستورالعمل انتخابات نياز به بازبيني و بررسي دارد .



عضو شوراي فرهنگ عمومي مازندران ادامه داد : برگزاري مانور کشوري هيئات مذهبي با دعوت از مراجع ،‌علما و مسئولين کشوري مي تواند در راستاي ساماندهي ،‌ تقويت و يکسان سازي فعاليت هاي هيئات مذهبي سراسر کشور مثمر ثمر باشد.



معاون مدير کل تشکل هاي ديني سازمان تبليغات اسلامي نیز گفت: وظيفه مهم کانون مداحان ساماندهي و برپايي حوزه آموزش است.

حسام سيروس ضمن بررسي پيرامون نقطه نظران و پيشنهادات مسئولين کانون مداحان شهرهاي مازندران در خصوص آسيب هاي مداحي ، مسائل مالي و کمبود اعتبارات ، آموزشگاه مداحي ، بيمه مداحان و ... گفت: وظيفه کانون مداحان اين است که نظرات کارشناسي در مداحي اعمال کند و ورود به هيئات ، مساجد ، حسينيه ها و ... از وظايف سازمان تبليغات اسلامي بوده و مهم ترين وظيفه کانون مداحان ساماندهي و برپايي حوزه آموزش است.



همچنين حجت الاسلام رحمت الله رضوي راد معاون فرهنگي و آموزشي اداره کل تبليغات اسلامي مازندران در اين جلسه ضمن خير مقدم به حضار و گروه ارزيابي اداره کل تشکل هاي ديني سازمان تبليغات اسلامي افزود: يکي از مواردي که از گذشته تا به حال مورد توجه بوده مردمي بودن مداحان است و بر همين اساس کانون مداحان مديريت آنان را بر عهده دارد لذا کانون مداحان بايد جايگاه خود را در جامعه پيدا کرده و نظرات خود را بر مداحان تحميل کند.



وي در خصوص مشکلات و کمبود اعتبارات که از سوي مسئولين کانون مداحان شهرهاي استان مطرح شد ، اظهار داشت: فرهنگ در جامعه ما مظلوم واقع شده و در مسائل فرهنگي مشکلات فراواني از جمله کمبود اعتبارات وجود دارد ولي با اين مشکلات بايد با صبر تحمل برخورد شود، کمبود اعتبارات نبايد مانع از انجام فعاليت شود و آن چيزي که در حوزه فرهنگ بايد به آن دقت شود مديريت درست برنامه ها است.



در ادامه محمد محسن زاده رئيس کانون مداحان مازندران بيان داشت: وظيفه ما اين است تا استعدادها را در کانون شناسايي کنيم و يکي از مهم ترين وظايف تشکيل کميته هاي مختلف از جمله کميته شاعران است تا فعاليت ها به نحو احسن انجام شود.



وي در ادامه اظهار داشت : اشراف بر مداحان مهم ترين دغدغه کانون مداحان است تا نقاط قوت شناسايي و از آن استفاده شود و نقاط ضعف را برطرف کنيم