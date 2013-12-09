عطرچیان تودیع و باقری معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه قاسم باقری مدیرکل جدید و تودیع محمدرضا عطرچیان مدیرکل سابق حمل و نقل و پایانه های استان البرز با حضور معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، مدیر کل راه و شهرسازی استان و فرمانده پلیس راه البرز بعد از ظهر دوشنبه در کرج برگزار شد.



اسماعیل غلامی معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در این مراسم گفت: استان البرز به لحاظ موقعیت خاص و جايگاه حمل و نقلي از اهميت زيادي برخوردار بوده و داراي مسيرهاي پرترددي است.

وی افزود: همجوار بودن و قرار داشتن در مسیر ارتباطی پایتخت بر اهمیت حمل و نقلی این استان می افزاید كه اين امر اهتمام جدي‌تر براي فراهم كردن شرايط حمل و نقل ايمن و روان را مي‌طلبد و با برنامه‌هاي اجرايي كه تاكنون از طريق اداره‌‌كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان به انجام رسيده است چشم‌انداز خوبي مشاهده مي‌شود.

رانندگان باید بدون دغدغه معیشت به ارائه خدمات بپردازند



وي استفاده از تکنولوژی های نوین برای مدیریت هوشمند ترافیک را ضروری ذکر کرد و افزود: در دنیای کنونی پیشرفت علم و ورود تکنولوژی های جدید، تسهیلات خوبی را برای دریافت خدمات مورد نیاز مردم فراهم کرده است. بخش حمل ونقل نیز همگام با این شتاب علم باید خدمات به روز ارائه دهد.

غلامی دراین ارتباط از برنامه های مدون در دست اجرا برای ارتقای بیشتر خدمات به مردم خبر داد و گفت: درصدد هستیم شرایط مناسب تر و در شان مردم برای استفاده از بخش حمل ونقل عمومی فراهم کنیم.

شرکت های حمل و نقل، خود را توانمند کنند



غلامی ارتقای نقش شرکت های حمل ونقل را در مدیریت جابجایی بار و مسافر بااهمیت دانست و اظهار داشت: شرکت ها با توانمند سازی خود می توانند نقش خود را در چرخه اقتصادی و تولید ثروت افزایش دهند، در این صورت علاوه بر اینکه صاحبان کالا و همچنین کاربران بخش حمل ونقل جاده ای خدمات مناسب تری دریافت خواهند کرد، فعالیت در این بخش اقتصادی تر خواهد شد.



بازبینی ضوابط و آیین نامه های موجود به منظور روان سازی و ساده سازی فعالیت در بخش حمل و نقل جاده ای، اهمیت مبلمان جاده ای و بهسازی آنها، تلاش برای کارآفرینی و اشتغالزایی از سوی شرکت ها، همکاری و تعامل بیشتر بین دستگاه های دست اندرکار ایمنی، حضور فعال تر اصناف حمل ونقلی از دیگر موارد مورد تاکید .معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در این مراسم بود.

جایگاه حمل و نقل البرز حساس و تاثیرگذار است



در اين آيين قاسم باقری مديركل جديد اداره‌كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان البرز ضمن بيان برنامه‌هاي خود، گفت: وجود مسيرهاي پرتردد، شرايط جمعيتي استان البرز و وجود تعداد زیادی واحدهای تولیدی و صنعتی در اين استان نشان‌دهنده جايگاه حساس و تاثيرگذار حمل و نقل در البرز است كه بايد با برنامه‌ريزي و تلاش مضاعف علاوه بر ارتقاي سطح خدمات، شرايط مطلوبتري را در استان براي حمل و نقل ايمن، روان و اقتصادي فراهم كرد.

وجود تنها نیم درصد از راه های کشور در یکی از پرترددترین استانهای ایران



حیدر نوروزی، مدیر کل راه و شهرسازی و رئیس شورای حمل ونقل استان البرز نیز در این مراسم ضمن اشاره به سهم بالای استان البرز از ترددهای جاده ای کشور یادآور شد: به رغم اینکه تنها نیم درصد از راه های کشور در این استان است اما جاده های البرز از پرترددترین استانهای کشور در بخش حمل و به شمار می آید.

وی توجه و نگاه ویژه به توسعه زیرساخت های استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: تعامل و همکاری همه جانبه دستگاه های ذی ربط برای توسعه حمل ونقل موجب شتاب بیشتر و فراهم شدن زمینه مناسب برای پیشبرد برنامه ها خواهد بود.



در اين جلسه محمد جواد عطرچیان مدير پيشين اداره‌كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان البرز به ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده در بخش حمل‌ونقل استان پرداخت.



در پایان مراسم، معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ضمن ابلاغ حکم انتصاب قاسم باقری به عنوان مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان البرز با اهدای لوحی از خدمات محمد جواد عطرچیان قدردانی کرد.



بر اساس این گزارش قاسم باقری دارای کارشناسی ارشد حمل ونقل است و در کارنامه وی مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان های قم و سمنان و مدیریت در بخش های حمل و نقلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دیده می شود.

وی همچنین دارای تالیفات و مقالات متعدد در حوزه حمل و نقل است.

