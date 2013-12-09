4400 هیئت مذهبی در مازندران ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله اسکندرزاده عصر دوشنبه در نشست گروه ارزيابي اداره کل تشکل هاي ديني سازمان تبليغات اسلامي افزود: هيئات مذهبي نهادي مردمي هستند که در حوزه دين با نظارت سازمان تبليغات اسلامي تلاش مي کنند و مازندران تا کنون توانست چهار هزار و 400 هيئت را شناسايي و ثبت کند و در دوره سوم هيئات مذهبي از سال 88 تا 92 شاهد فعاليت هاي بسيار خوبي بوده ايم.



وي در ادامه به فعاليت هاي انجام شده اشاره کرد و اظهار داشت: صدور مجوز فعاليت هيئات مذهبي ، برگزاري مراسم در مناسبت هاي ملي و مذهبي ، بازديد از هيئات مذهبي ، اعزام هيئات به مشهد مقدس ، توسعه و ترويج فرهنگ نماز و امر به معروف و نهي از منکر ، برگزاري جلسات انس با قرآن و نهج البلاغه ، ديدار با شخصيت هاي کشوري و ... از مهم ترين فعاليت هاي شوراي هيئات مذهبي است.

حجت الاسلام رحمت الله رضوي راد معاون فرهنگي و آموزشي تبلیغات اسلامی مازندران ضمن تسليت ايام عزاي امام حسين (ع) و ماه صفر گفت: ما در آستان اهل بيت (ع) و جامعه شيعي فعاليت مي کنيم و خدا را شاکريم که اين توفيق را به ما عنايت کرد تا در دستگاه معصومين خدمت کنيم و بتوانيم وسيله اي باشيم تا اين شبکه ديني و مذهبي کارکردهاي خود را نشان دهد.



وي در ادامه به ضرورت تشکيل هيئات مذهبي اشاره کرد و افزود: هيئات مذهبي از ظرفيت بالايي برخوردارند و ما بايد در نشر و گسترش فرهنگ ديني از اين ظرفيت موجود استفاده کنيم ، مجالس عزاداري امام حسين (ع) فرصت بسيار خوبي براي هدايت جواناني است که با هر شکل و ظاهري در پاي علم امام حسين (ع) حاضر مي شوند ، افرادي که عشق، علاقه و احساس پاکي نسبت به اين مجالس دارند و با هدف بسيار مقدسي وارد اين مجالس مي شوند.



معاون فرهنگي و آموزشي اداره کل تبليغات اسلامي مازندران ادامه داد: هر کس که به هر شکلي وارد مجالس امام حسين (ع) مي شود نيتش خير است و بدون هيچ مزد و چشم داشتي تلاش مي کند و جا دارد از علما و مبلغين در اين مجالس براي نشر و ترويج فرهنگ حسيني استفاده بيشتري شود.