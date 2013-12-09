صبای قم با کسب ششمین پیروزی صعود کرد/ راهیابی نماینده قم به جمع 8 تیم برتر

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین پیروزی تیم فوتبال امید صبای قم در فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور در هفته پایانی دور برگشت و در جریان دیداری داخل خانه برابر تیم شهرداری نوژن نوشهر به دست آمد.

تیم فوتبال صبای قم عصر دوشنبه در دیداری از هفته آخر مرحله گروهی لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور در مسابقه حساس با شهرداری نوژن نوشهر به برتری پر گل چهار بر صفر دست یافت و بدین ترتیب صعود خود را به مرحله بعدی این رقابت ها قطعی کرد.

این در حالی است که امسال 22 تیم در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور حضور داشتند و بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی متولی برگزاری این رقابت ها یعنی سازمان لیگ آزادگان، بازی ها در گروه های مقدماتی به شکل دوره ای به انجام رسید.

تیم های شرکت کننده در این مرحله در سه گروه شش تیمی و یک گروه چهار تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در حالی که بازی ها به صورت رفت و برگشت به انجام رسید در نهایت از هر گروه دو تیم مجوز صعود به مرحله دوم را به دست آورد.

حالا با توجه به صعود دو تیم از چهار گروه مقدماتی، در مجموع هشت تیم مجوز راهیابی به مرحله دوم را به دست آورده اند و با توجه به شیوه برگزاری این رقابت ها قرار است که این هشت تیم در دو گروه چهار تیمی برای صعود به لیگ برتر به رقابت بپردازند.

دیدارهای مرحله دوم در دو گروه چهار تیمی به صورت مجتمع و بدون نیاز به دیدارهای رفت و برگشت به انجام می رسد و در نهایت از هر گروه تیم اول یا قهرمان گروه مستقیما مجوز صعود به مسابقات فصل آینده لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور را کسب می کند.

همچنین تیم های دوم گروه های دو گانه مرحله دوم به صورت رفت و برگشت بازی پلی آف را انجام می دهند و تیم برنده به عنوان سومین تیم از مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور به لیگ برتر این رده سنی در سال 1393 راه خواهد یافت.

