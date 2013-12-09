تیم بسکتبال همیاری زنجان پس از هفته ها ناکامی طمع پیروزی را کشید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال همیاری زنجان در هشتمین دیدار خود در رقابتهای لیگ برتر بسکتبال در سالن شش هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب شهر زنجان توانست حریف جنوبی خود افرای خلیج فارس را با شکست بدرقه کند.

شاگردان عباس آقاکوچکی در حالی امروز به دیدار تیم افرای خلیج فارس رفتند که دیدار قبلی خود مقابل تیم ذوب آهن اصفهان را در خانه واگذار کرده بودند و تلاش داشتند با پیروزی در این دیدار خانگی موقعیت خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشند.

تماشاگران پرشور زنجانی امروز در حالی شاهد رویارویی تیم همیاری مقابل افرای خلیج فارس بودند که به دلیل عدم نتیجه گیری مطلوب این تیم در چند دیدار گذشته ی خود نسبت به عملکرد این تیم اعتراض داشتند.

تیم همیاری زنجان توانست در این دیدار به کمک تشویق تماشاگران با نتیجه 69 - 43 تیم تازه به لیگ برتر آمده ی افرای خلیج فارس را شکست دهد و با 11 امتیاز در رده ششم جدول 12 تیمی لیگ برتر بسکتبال قرار بگیرد.