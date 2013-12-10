به گزارش خبرنگار مهر، نسخه اولیه این فیلم بدون صداگذاری امروز تحویل دفتر جشنواره شد تا هیات انتخاب آن را بازبینی کنند. در حال حاضر صداگذاری توسط حسین ابوالصدق انجام می شود و به احتمال زیاد موسیقی فیلم هم انتخابی است و قرار نیست برای "دو ساعت بعد، مهرآباد" ساخت موسیقی انجام شود.

فیلم "دو ساعت بعد، مهرآباد" در تهران، قشم، مسیر ریلی تهران _ بندرعباس جلوی دوربین رفت. فیلم داستان عاشقانه‌ایست بی‌عاشق و حالا معشوق که همسرش را در سقوط هواپیما از دست داده از پس انزوایی خودخواسته با پرسشی عمیق روبروست که برای یافتن پاسخ می‌بایست سفری طولانی و پُرمعنا را در پیش گیرد. نشانه ها حکایتی دوگانه برایش فراهم می سازد که ....

در این فیلم اندیشه فولادوند، حدیثه تهرانی، محسن حسینی، رابعه مدنی، کیومرث غفاری، نگار حسن زاده، انسیه کمالیان، آیسان کاظمی، با همکاری مصطفی میرزاخانی، امید صالحی، مسعود اشتری ، اسفندیار حیدری پور و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

این فیلم به تهیه‌کنندگی محمد احمدی با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم تولید شده است.