واحدهای فعال اقتصادی در استان قزوین تشویق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مباركي عصر دوشنبه در جلسه كارگروه امور اقتصادي استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: به منظور حل مشکلات واحدهای تولید برنامه های مختلفی در سالهای گذشته در استان اجرایی شده که برخی از آنها تاثیرگذار بوده است.



وی افزود: طرح مشوق های اقتصادی از جمله برنامه هایی است که در استان به مرحله اجرا در می آید که امید است به تولیدکندگان کمک کند.



در راستاي اجراي دقيق و جامع طرح مشوق هاي اقتصادي، ساختار و كليات اين طرح كه در كارگروه امور اقتصادي استان تصويب شده و با مشاركت و همكاري همه دستگاه هاي اجرايي درحال تدوين و تنظيم نهايي است.



وي افزود: در حال حاضر بيش از 30 هزار واحد اقتصادي در سه بخش صنعت، كشاورزي و امور صنفي در استان فعال هستند که در زمینه اشتغال نیز سهم زیادی را به خود اختصاص داده اند.



مبارکی اضافه کرد: در حوزه اقتصادی استان بيش از سه هزار واحد در بخش صنعت، یک هزار واحد در بخش كشاورزي و حدود 26 هزار واحد نیز در بخش امور صنفي و خدماتي فعاليت و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه می کند.



مبارکی گفت: نحوه تعامل و عمل به تعهدات و نیز نوع برخورد واحدهاي توليدي با دستگاههاي دولتي استان با یکدیگر متفاوت است و برخی خود را ملزم به رعایت قوانين و مقررات دولتي می دانند و در بازپرداخت بدهي و ديون دولتي و بانكي مشکلی ندارند اما برخی بدون هیچ همکاری در رعایت این موارد کوتاهی می کند که این وضعیت در ارائه تسهیلات و مشوق ها مو رد توجه جدی قرار می گیرد.



این مسئول تصریح کرد: در مواجهه با چنين وضعيتي بايد بين افرادي كه تمامي فاكتورها و مسائل را رعايت مي كنند و از نگاه مسئولان دولتی داراي اهليت هستند و كساني كه تعهد مناسبي ندارند تفاوت قائل شد و نگاه یکسانی نداشت.



مديركل دفتر امور اقتصادي استانداري قزوین گفت: براي حمایت از توليد كنندگان متعهد و با سابقه خوب، در نظر داریم کارت سبز ارائه کنیم تا این افراد بتوانند از مشوق هاي اقتصادي حوزه فعاليت خود به شكل مناسبی استفاده كنند و این حمایت موجب ترغیب بیشتر آنها به ادامه کار قانونمند شود.



وي یادآورشد: براي شروع اين كار سه كميته در حوزه هاي صنعت، كشاورزي و بازرگاني و تجارت راه اندازي شده است تا نسبت به تعيين شاخص هاي ارزيابي و تعيين منابع و امتيازات دستگاهها و تدوين دستورالعمل هاي مربوطه اقدام كنند که در صورت پایان کار شرایط استفاده از مشوق ها به افراد ذینفع اعلام خواهد شد.



مبارکی اظهار امیدواری کرد با دادن مشوق های اقتصادی بتوان بخشی از مشکلات واحدها را برطرف و انگیزه تولیدکنندگان را برای فعالیت بیشتر و بهینه ترغیب کرد.



این مسئول بیان کرد: استان قزوین از مناطق مستعد در بخش صنعت است که با ایجاد بیش از 140 هزار نفر در بخش صنعت جایگاه ویژه ای در کشور دارد و نیازمند حمایتهای بیشتر مسئولان کشوری است.