برگزاری مناظره "قدیری ابیانه" و "شکوهی" در دانشگاه آزاد کرج/ پخش مستقیم اینترنتی از "آزاد رادیو"

سید روح الله فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرج با دعوت از دو تن از فعالان اصولگرا و اصلاح طلب مناظره ای درباره بررسی اقدامات دولت با شعار اعتدال در روز سه شنبه برگزار می کند.



وی افزود: مناظره قدیری ابیانه اصولگرا و شکوهی اصلاح طلب فردا ساعت 10 صبح در سالن شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد کرج انجام می شود.



به گفته فضلی مناظره این دو نفر قرار است به صورت زنده از رادیو اینترنتی "آزاد رادیو" پخش شود.

دانشجویان "پازل" های صد تکه می چینند



وی همچنین گفت: دومین جشنواره قرآنی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان نیز با حضور 150 شرکت کننده در رشته های حفظ، قرائت، صوت، مداحی و دکلمه خوانی فردا برگزار می شود.



برگزاری مسابقات سودوکو (جدول اعداد) و نخستین مسابقات پازل صد تکه در قالب 10 گروه از دیگر برنامه هایی است که با شرکت حدود 300 نفر فردا از ساعت 10 صبح در این دانشگاه آغاز می شود.