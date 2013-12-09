مسابقات برنامه نویسی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هادوی نژاد عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان با شرکت در جشنواره کشوری حرکت که آوردگاه دستاوردهای علمی فوق برنامه دانشجویان است امیدوارند در حوزه نشریات دانشجویی و کتاب بدرخشند.

وی یادآور شد: در جشنواره کشوری رویش نیز که ویژه عرصه دستاوردهای کانونهای فرهنگی هنری دانشجویان است در اسفند ماه امسال برگزار می شود امیدواریم رتبه های خوبی را به خود اختصاص دهیم.

این مسئول با اشاره به برنامه های اجرا شده در روز دانشجو در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، گفت: برگزاری مسابقه نمادین نقاشی روی پارچه، پخش تراکت و تیزرهای تبلیغاتی در خوابگاههای دانشجویی، برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان" اینجا موذن بیدار است"، تقدیر از دانشجویان برتر، برگزاری تریبون آزاد با عنوان تلنگری به خود و برگزاری سخنرانی تخصصی از جمله برنامه های اجرا شده و در دست اجرا در روز و هفته گرامیداشت دانشجو است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان بیان داشت: از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون 9 نمایشگاه تخصصی، 26 کلاس و کارگاه آموزشی تخصصی، برگزاری کلاسهای عقیدتی سیاسی، مجموعه کلاسهای در محضر مولا ویژه درسهایی از نهج البلاغه، کلاسهای بینش مطهر در دانشگاه برگزار شده است.

هادوی نژاد تصریح کرد: همچنین در این مدت 25 سمینار و سخنرانی علمی، شش اردوی درون و برون استانی، چهار بازدید از کارخانجات و مراکز صنعتی رفسنجان و استان و 28 جلسه تخصصی برای دانشجویان دانشگاه برگزار شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان عنوان داشت: این دانشگاه در حال حاضر 26 انجمن علمی، 16 کانون فرهنگی، 38 نشریه دانشجویی، 8 فرهنگ یاری دانشجویی و یک تشکل رسمی دانشجویی دارد.

هادوی نژاد از ثبت نام 19 نفر از دانشگاهیان ولی عصر(عج) در حج عمره خبر داد و تصریح کرد: اردوی جهادی فهرج دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان رتبه نخست را در اردوهای جهادی استان کرمان را به خود اختصاص داد.



