سرپرست جدید امور کتابخانه های قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور علیرضا بدری معاون امور مجلس، استانها و مشارکت نهاد کتابخانه های عمومی کشور، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، اعضاء شورای اسلامی شهر، جمعی از فرهنگ دوستان و اهل شعر و ادب در سالن کتابخانه علامه رفیعی قزوین برگزار شد احمد دولتی به عنوان سرپرست جدید امور کتابخانه های عمومی استان قزوین معرفی شد.

در این مراسم از خدمات 10 ماهه محمد رضا مولایی تجلیل شد.



احمد دولتی با 17 سال سابقه پیش از این در سمت معاون اداره کل کتابخانه های استان قزوین فعالیت می کرد.



دولتی در این مراسم در خصوص اولویت برنامه های خود گفت: ارتقاء سطح مشارکت های مردمی، راه اندازی انجمن خیرین کتابخانه ساز، توسعه بخش کودک در کتابخانه های استان را از مهمترین برنامه های خود اعلام کرد.



وی افزود: سازماندهی نسخ خطی و سنگی به عنوان میراثی ارزشمند از دیگر برنامه هایی است که در دوره جدید مدیریت مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

سرپرست جدید امور کتابخانه های عمومی استان قزوین تصریح کرد: با راه اندازی کتابخانه های سیار می توان با هر واحد سیار حدود هشت کتابخانه را پوشش داد لذا این کار نیز در دستور فعالیت همکاران قرار خواهد گرفت.



وی بیان کرد: فضای کتابخانه های استان در حال حاضر 28 هزار مترمربع است که تا سال 1404 این میزان باید به 100 هزار مترمربع برسد.