افزایش 6 درصدی طلاق و کاهش ازدواج در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی عصر دوشنبه در جلسه ستاد سامداندهی امور جوانان افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج را خطری برای کاهش رشد جمعیت و جامعه دانست و اظهار داشت: در هفت ماهه سال جاری نرخ طلاق در استان شش درصد افزایش و میزان ازدواج پنج درصد کاهش یافته و میانگین سنی ازدواج بالا رفته و تداوم این موضوع، متاسفانه باعث رشد منفی جمعیت و از هم گسیختگی خانواده می شود.

مهدی اسماعیلی با بیان اینکه افزایش جمعیت سالمند در جامعه عواقب اجتماعی را در پی خواهد داشت و پیر شدن جمعیت یک جامعه در تمامی جنبه های اقتصادی و پیشرفت کشور تاثیر گذار خواهد بود، گفت: باید جوانان را باور کنیم و به آنها میدان دهیم و برای رفع مشکلات پیش پای آنها همه با هم تلاش کنیم چرا که اگر در این خصوص به هم نوایی نرسیم کار به جایی نخواهد رسید.

وی سلامت جوانان را از لازمه های اساسی یک زندگی خوب برای این قشر از جامعه دانست و با بیان اینکه سلامت یک فرد، صرف داشتن سلامت جسمی نبوده و باید تمام شاخص ها را با هم داشته باشد، اظهار داشت: براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت، فردی که در رفاه کامل جسمی، روانی، ذهنی و اجتماعی باشد، یک فرد سالم است.

اسماعیلی افزود: هم در برنامه چهارم و هم در برنامه پنجم توسعه، توجه خاصی به مقوله سلامت در بین جوانان شده و هر دستگاهی موظف به اختصاص اعتباری از بودجه خود به این امر است.

به گفته وی توانمندسازی جسمی روانی جوانان مقوله بزرگی است و ابعاد مختلفی دارد که با همکاری و تلاش تمام دستگاه ها، دستیابی به این مهم امکان پذیر است.

