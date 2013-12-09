به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز دوشنبه تیم مهرام در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی به مصاف نیروی زمینی رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 85 بر 45 شکست دهد. این هشتمین برد مهرام در این فصل از مسابقات بود. شاگردان مصطفی هاشمی درحالی رکورد دیدارهای بدون باخت خود در این فصل از مسابقات را حفظ کردند که حریف‌شان هفته گذشته اولین برد خود در این فصل از مسابقات را جشن گرفته بود اما نتوانست مانع متحمل شدن شکست دیگری شود.

دیگر دیدار این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را دو تیم ذوب آهن و هفت الماس قزوین برگزار کردند که طی آن شاگردان فرزاد کوهیان موفق به شکست حریف خود شدند. این بازی با نتیجه 77 بر 61 به پایان رسید. این سومین شکست قزوینی‌ها و ششمین پیروزی ذوب آهن در این فصل از مسابقات بود.

دیدار دو تیم ذوب آهن و هفت الماس قزوین در حالی در اصفهان به پایان رسید که مشکلات ایجاد شده از سوی تماشاگران حاضر در سالن باعث توقف چند دقیقه‌ای بازی در اواخر این دیدار شد. در واقع مشکل ایجاد شده از سوی تماشاگران به خاطر اعتراض آنها به نحوه قضاوت بازی بود. البته در نهایت با کنترل تماشاگران و بازگشت جو آرام به سالن این بازی تا مشخص شدن نتیجه نهایی ادامه پیدا کرد.

با پیروزی تیم‌های مهرام و ذوب آهن هفته هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به پایان رسید. در سایر دیدارهای این هفته از مسابقات تیم‌های پتروشیمی بندرامام، همیاری زنجان، صنایع پتروشیمی و ماهان اصفهان نیز صاحب برتری شده بودند.