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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۲۹

بحرینی خبر داد:

17 مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در جنوب خوزستان فعالیت دارند

17 مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در جنوب خوزستان فعالیت دارند

آبادان – خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: 17 مرکز دولتی و خصوصی درمان سوء مواد مخدر(MMT) در جنوب خوزستان فعالیت دارند.

نصراله حسونی بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد دو مرکز دولتی و 15 مرکز دیگر خصوصی هستند.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر 980 بیمار در این مراکز تحت درمان هستند که از این تعداد 450 بیمار تحت نظر مراکز دولتی و 530 بیمار نیز در مراکز خصوصی درمان خود را دنبال می کنند.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با تاکید بر نظارت کامل دانشکده علوم پزشکی آبادان بر فعالیت‌های مراکز یاد شده تصریح کرد: تاکنون 24 مورد بازدید از مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در شهرستان‌های تابعه دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام شده است.

به گفته وی در این بازدیدها 23 مورد اخطار شفاهی و پنج مورد اخطار کتبی به برخی از مراکز داده شده است.

بحرینی با اشاره به تشکیل چهار کمیته تخصصی درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: تمام تلاش خود را برای درمان این بیماران به کار می بندیم.

کد مطلب 2192264

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