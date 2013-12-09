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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۰۷

رضایتی تصریح کرد:

جابجایی مرسولات پستی بصورت غیر رسمی باعث بی نظمی می شود

جابجایی مرسولات پستی بصورت غیر رسمی باعث بی نظمی می شود

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل پست گیلان گفت: جابجایی مرسولات پستی از طریق غیر رسمی ضمن عدم پرداخت حق و حقوق، باعث بی نظمی در جامعه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس رضایتی عصر دوشنبه در جلسه شرکت پست استان افزود: طی یک سال در دنیا 400 میلیارد مرسوله از طریق شبکه پستی جابجا می شود که سهم ایران فقط یک میلیارد مرسوله است.

وی همچنین اظهارداشت: در طول یک سال افزون بر هفت میلیارد مرسوله در کشور جابجا می شود که از این میزان فقط  یک میلیارد مرسوله از طریق رسمی و بقیه خارج از شبکه انجام می گیرد.

مدیرکل پست گیلان گفت: جابجایی مرسولات از طریق غیر رسمی ضمن عدم پرداخت حق و حقوق دولت باعث بی نظمی در جامعه می شود بنابراین باید با برنامه ریزی هدفمند جلوی این گونه آسیب ها گرفته شود.

وی در ادامه با بیان اینکه جابجایی مرسولات پستی با اتوبوس غیر قانونی است، افزود: مرسولاتی که از کانال های غیر رسمی در کشور جابجا می شود باید از طرق کانال های رسمی انجام شود.

رضایتی اظهارداشت: تمامی سرویس های پستی دنیا در ایران نیز ایجاد شده است به عبارتی سرویسی در دنیا نیست که در کشور وجود نداشته باشد منتها سرویس های کشور ظرفیت خالی دارند و از تمامی ظرفیت ها استفاده نمی شود.

وی اذعان داشت: به یقین اگر از تمامی ظرفیت سرویس ها استفاده شود  قیمت تمام شده جابجایی مرسولات پستی نیز کاهش می یابد.

مدیرکل پست گیلان همچنین با بیان اینکه خرید اینترنتی به شدت در کشور در حال رشد و توسعه است، یادآورشد: در دنیا  90 درصد خریدها بصورت اینترنتی انجام می شود و کمتر حضوری است.

کد مطلب 2192275

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