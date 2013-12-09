پژوهش مبنای توسعه فرهنگ و هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی عصر دوشنبه در جلسه شورای پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با گرامیداشت روز پژوهش، عنوان کرد: در دنیای امروز، دانایی و آگاهی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود و سنجش سطح دانایی و گسترش آگاهی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است.

وی ادامه داد: دانسته‌های ما یا با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش‌هایی که انجام می شود، به دست می‌آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: پژوهش در هر موضوع، به هر گونه و در هر سطحی که انجام شود، تلاشی منسجم در راستای توسعه دانش خواهد بود و در واقع پژوهش کوششی برای یافتن بهترین راهکار‌های ممکن برای حل مشکلات موجود در عرصه‌های مختلف است.

حجت الاسلام مرشدی تصریح کرد: همچنین، پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به ‌شناختی روشن‌تر از مفاهیم پیرامون ما است و در مجموع پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق‌های تازه برای آیندگان است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود و در واقع پژوهش عامل پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: بنابراین، پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می‌آید و همچنین، به کار بستن نتایج پژوهش‌های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکار‌ها و روش‌های معمول در زمینه‌های مورد نظر منجر می‌شود.

حجت الاسلام مرشدی در ادامه با اشاره به لزوم اجرای طرح های پژوهشی در حوزه فرهنگ و هنر، افزود: عرصه فرهنگ و هنر نیز همچون سایر عرصه ها، برای توسعه و پیشرفت نیازمند پژوهش است و در این راستا باید از فعالیت های پژوهشی حمایت کرد.

وی اضافه کرد: استان هرمزگان از ظرفیت ها و استعدادهای غنی در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار است که انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه می تواند در راستای معرفی این ظرفیت ها و همچنین تصمیم گیری های مناسب در این عرصه موثر باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان یادآور شد: باید برای طرح های پژوهشی با کاربرد بیشتر و بازدهی بالا، منابع بیشتری در نظر گرفت تا شاهد ثمرات و نتایج خوب این مسئله باشیم.