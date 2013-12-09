نخستین سوگواره عاشورایی در سیریک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کریمی زاده بعد از ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه انجمن تعزیه شهرستان سیریک عنوان کرد: اولین سوگواره عاشورایی به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیریک و با همکاری انجمن تعزیه استان هرمزگان در شهرستان سیریک برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این سوگواره برای اولین بار در شهرستان سیریک برگزار می شود که باید برای برگزاری مطلوب آن از تمامی ظرفیت ها و فعالان گروه های تعزیه خوان برای بالا بردن کیفیت کار استفاده شود تا شرایط جذب مخاطبان به عرصه هنر آئینی تعزیه فراهم شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیریک ادامه داد: هنر چاووش خوانی و نوحه های محلی ذاکران و پیرغلامان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شهرستان سیریک باید در چنین برنامه هایی به جامعه معرفی شود.

کریمی زاده خاطرنشان کرد: اجرای تعزیه، نمایشگاه عکس عاشورایی، ایستگاه فرهنگی از جمله برنامه های جنبی این سوگواره است در دهه پایانی ماه صفر درسیریک و به میزبانی شهر بندرکوهستک این شهرستان برگزارخواهد شد.