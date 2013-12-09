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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۲۴

نخستین سوگواره عاشورایی در سیریک برگزار می شود

نخستین سوگواره عاشورایی در سیریک برگزار می شود

سیریک - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیریک از برگزاری نخستین سوگواره عاشورایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کریمی زاده بعد از ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه انجمن تعزیه شهرستان سیریک عنوان کرد: اولین سوگواره عاشورایی به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیریک و با همکاری انجمن تعزیه استان هرمزگان در شهرستان سیریک برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این سوگواره برای اولین بار در شهرستان سیریک برگزار می شود که باید برای برگزاری مطلوب آن از تمامی ظرفیت ها و فعالان گروه های تعزیه خوان برای بالا بردن کیفیت کار استفاده شود تا شرایط جذب مخاطبان به عرصه هنر آئینی تعزیه فراهم شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیریک ادامه داد: هنر چاووش خوانی و نوحه های محلی ذاکران و پیرغلامان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شهرستان سیریک باید در چنین برنامه هایی به جامعه معرفی شود.

کریمی زاده خاطرنشان کرد: اجرای تعزیه، نمایشگاه عکس عاشورایی، ایستگاه فرهنگی از جمله برنامه های جنبی این سوگواره است در دهه پایانی ماه صفر درسیریک و به میزبانی شهر بندرکوهستک این شهرستان برگزارخواهد شد.

کد مطلب 2192279

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