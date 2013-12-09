دلیلی برای سفر خارجی اعضای شورای شهر اهواز وجود ندارد

مریم ابریشم کار عصر امروز دوشنبه در هجدهمین جلسه شورای شهر اهواز در نطق پیش از دستور جلسه خود عنوان کرد: مشکل اساسی مردم در مناطق محروم مانند؛ ملاشیه، علی آباد، زرگان و عین دو مسئله فاضلاب است و سازمان آب و فاضلاب شهر اهواز نیز همه مشکلات و عدم خدمات رسانی به این مناطق را کمبود اعتبارات عنوان می کند.



وی افزود: تاسیسات فاضلاب اکثر این مناطق مربوط به 50 تا 60 سال گذشته است پس چگونه امکان دارد که این سازمان در 60 سال گذشته موفق به جذب اعتبار در این بخش نشده است.



عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه، مسئولان شرکت آب و فاضلاب شهراهواز از افراد متخصص و بومی در راستای حل این مشکل استفاده نمی کنند، گفت: آیا ما در استان خوزستان متخصصانی که در این زمینه اطلاعات داشته باشند را در اختیار نداریم که برای حل این مسئله و معضل از استادان پروازی و غیر بومی استفاده می کنند.



ابریشم کار تصریح کرد: تا زمانی که مسئولان شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز به این روند و این نوع مشاوره گرفتن ادامه دهند مشکل فاضلاب شهر اهواز حل نخواهد شد.



وی همچنین به مشکل کمبود مدارس در نواحی محروم شهر اشاره کرد و گفت: در بعضی مناطق مانند عین دو و کوی سادات اهواز، دانش آموزان برای رسیدن به مدرسه باید از عرض یک اتوبان پر رفت و آمد عبور کنند که این مسئله بسیار خطرناک است. به همین دلیل ساخت یک پل عابرپیاده در این مناطق باید در اولویت اول شهرداری این مناطق باشد.



عضو شورای شهر اهواز همچنین با اشاره به بازدید وی از مراکز آتش نشانی در سطح شهر عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که این سازمان با آن مواجه بوده کمبود تجهیزات لازم است که متاسفانه تجهیزات کنونی پاسخگوی نیاز کلان شهر اهواز نیست.



وی با بیان اینکه در حال حاضر 13 ایستگاه آتش نشانی در شهر اهواز فعالیت می کنند که بر اساس استاندارد، باید 25 ایستگاه در شهر اهواز مستقر باشد، گفت: بسیاری از ماشین آلات این ایستگاه ها فرسوده هستند. همچنین تنها یک پله برای دسترسی ماموران آتش نشانی به طبقات فوقانی ساختمان ها در شهر اهواز وجود دارد که این یک نقص اساسی به شمار می رود.



ابریشم کار اظهار کرد: این مسئله به طور مستقیم با جان شهروندان اهوازی در ارتباط است به همین دلیل به هر میزان که نیاز است باید اعتبار به این بخش تعلق بگیرد.



وی همچنین با اشاره به سفر کاری بعضی از اعضای شورای شهر به خارج از کشور عنوان کرد: ما در شهر اهواز با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم در همین راستا دلیلی برای سفر خارج از کشور برای بعضی از اعضای شورا وجود ندارد.



عضو شورای شهر اهواز افزود: من به عنوان یکی از اعضای شورای شهر از این قضیه مطلع نبوده ام و توسط یکی از افرادی که ارتباطی با شورای شهر اهواز ندارد در جریان این مسئله قرار گرفته ام.



وی با بیان اینکه شورا به صورت یک مجموعه مشاوره ای باید پیش برود و این جور مسائل نیز باید در صحن شورا و با حضور همه اعضای شورای شهر مطرح شود، گفت: هیچ دلیل عقلانی برای عدم حضور بانوان در این سفرها وجود ندارد.









