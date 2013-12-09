ایجاد زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه زیرساختهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت شامگاه دوشنبه در جریان دیدار با مدیران شرکتهای آب منطقه ای، توزیع و تولید برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی، مخابرات و گاز ضمن تاکید بر لزوم توسعه خدمات زیربنایی در آذربایجان غربی،گفت: خدمات زیربنایی شرکتهای خدمات رسان، زمینه توسعه همه جانبه استان را فراهم می کنند.

وی با اعلام اینکه شرکتهای خدمات رسان با تامین آب، برق، گاز و مخابرات در یک منطقه، فضا را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم می کنند، اظهار داشت: شرکتهای خدمات رسان و متصدیان امور زیربنایی، نقش بسزایی را در تحقق اهداف و برنامه های استان ایفا می کنند.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم بکارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی در استان، اعلام کرد: شرکتهای خدمات رسان با تعامل و بهره گیری از پتانسیلهای بخش خصوصی، نقش بسزایی را در تحقق اهداف و برنامه های استان ایفا می کنند که باید این امر بیش از پیش توسعه یابد.

سعادت افزود: در شرایط فعلی، نیاز استان ما، ایجاد اشتغال برای جوانان در بخش های غیرکشاورزی و رفع محرومیت زدایی است که با توجه به این امر، از تمام دستگاههای اجرایی و متصدیان امور زیربنایی می خواهم ما را در تحقق این هدف یاری کنند.

لزوم توجه به شايسته سالاري در دستگاههاي اجرايي آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی همچنین در جریان دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه گفت: دستگاههای اجرایی استان باید با تدبير، تغییر تفکر و روند مدیریت به سمت درآمدزایی حرکت نمايند و از هزينه هاي غيرضرور بپرهيزند.

سعادت افزود: آذربايجان غربي ظرفيت هاي بالقوه بسيار زيادي مانند منطقه آزاد تجاري ماكو براي سرمايه گذاري دارد كه استفاده از این ظرفیت‌ ها مطمئنا در توسعه استان نقش بی بدیلی خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات 24 خرداد 92 اشاره و عنوان کرد: در اين انتخابات مردم ايران اسلامي با حضور در پاي صندوق هاي راي، حماسه سياسي آفريدند و سرنوشت سياسي خود را رقم زدند.

استاندار آذربایجان غربی با تاكيد بر لزوم شایسته سالاری در دستگاههاي اجرايي و نهادهاي دولتي، گفت: باید تمام نیروهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتگران، دانشجویان و دانشگاهیان با کمک به هم برای اداره استان همکاری کنند.

حدادی، رئیس ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه آذربایجان غربی نیز در این جلسه به بیان گزارش در خصوص چگونگی تاسیس و شکل گیری ستاد انتخابات، حزب اعتدال و توسعه و نحوه فعالیتش پرداخت و گفت: در صدد هستیم حزب اعتدال و توسعه همچنان در استان فعال باشد و در عرصه هاي سياسي گوناگون نقش آفرينی کنند.