تخصیص دو میلیارد تومان برای تهیه یک وعده غذای گرم روستامهدها در فارس

محسن یوسف زاده در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از اوایل آذرماه سال جاری با پیگیریهای صورت گرفته به 800 روستامهد و مناطق حاشیه استان یک وعده غذای گرم اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این 24 هزار کودک روستایی و مناطق حاشیه روزانه یک وعده غدای گرم دارند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس با اشاره به اینکه این طرح به منظور ارتقای سلامت کودکان صورت می گیرد، بیان کرد: در این خصوص روزانه برای هر کودک 10 هزار ریال هزینه می شود.

یوسف زاده با بیان اینکه این طرح با هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام می شود، گفت: منوی غذایی را دانشگاه در اختیار بهزیستی قرار داده که بیشتر شامل پلو مرغ، عدس پلو، چلو خورشت و... است.

وی افزود: این طرح به مدت 130 روز در روستامهدهای استان اجرایی می شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس با اشاره به اجرای این طرح در سال گذشته نیز اظهار داشت: بر اساس سنجشهای صورت گرفته سال گذشته با اجرای این طرح 55 درصد از سوءهاضمه کودکان پیشگیری شد.

فعالیت 1200 مهدکودک در فارس

یوسف زاده گفت: یک هزار و200 مهدکودک که 800 مهدکودک آن روستایی است در استان فارس فعال است.

وی گفت: در این مهدکودکها 53 هزار و 800 کودک حضور دارند.

افزایش چهار خودرو اورژانس اجتماعی فارس

معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس با اشاره به فعال بودن مرکز فوریتهای اجتماعی 123 تصریح کرد: این مرکز برای گزارشهای کودک آزاری، همسرآزاری و سالمندآزاری فعال است علاوه بر این افراد می توانند بحرانها و آسیبهای اجتماعی را نیز گزارش دهند.

وی با اشاره به مجهز بودن این مرکز به 12 خودرو بیان کرد: پنج دستگاه از این خودروها به شیراز و مابقی به هفت شهرستان استان اختصاص دارد.

به گفته یوسف زاده در آینده ای نزدیک چهار خودرو دیگر نیز به اورژانس اجتماعی فارس اضافه می شود.