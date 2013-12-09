اشتغال گسترده بازنشسته ها در شهرداری اهواز/ تخلف مشاوران املاک

به گزارش خبرنگار مهر، احمد باورصاد عصر امروز دوشنبه در نطق پیش از دستور هجدهمین جلسه شورای شهر اهواز عنوان کرد: یکی از مشکلات که شهرداری اهواز با آن مواجه است عدم جذب نیروی انسانی جوان است.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از افراد بازنشسته در این سازمان مشغول به کار هستند در حالی که جوانان این شهر با مدرک تحصلی فوق لیسانس و دکتری در جستجوی کار هستند.

باورصاد تصریح کرد: بسیاری از افراد بازنشسته که در سایر سازمانها مشغول به کار بوده اند؛ هم اکنون در شهرداری اهواز به عنوان بازرس در حال فعالیت هستند در حالی که بسیاری از جوانان بیکار هستند و این خلاف قانون است.

عدم رعایت قانون از سوی مشاوران املاک

وی همچنین با اشاره به نرخ نامه مشاوران املاک در شهر اهواز اظهار کرد: بر اساس بخش نامه جدید این صنف، دریافت نیم درصد مشاوران املاک در معامله ها به 25صدم کاهش یافته در حال که بسیاری از مشاورین املاک در سطح شهر بر اساس نرخ گذشته عمل می کنند.

عضو شورای شهر اهواز افزود: حداکثر مبلغی که مشاوران املاک می توانند از افراد دریافت کنند، 900 هزار تومان برآورد شده و دریافت بیشتر از این میزان خلاف قانون است.

باورصاد با بیان اینکه، ساخت فضاهای ورزشی در مناطق محروم به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان صورت می گیرد، گفت: متاسفانه استفاده از فضای ورزشی در منطقه کوی رمضان شهر اهواز در هر سانس ورزشی، 15 هزار تومان برای شهروندان هزینه در پی دارد.

وی افزود: در صورتیکه شهرداری بخواهد برای استفاده از این فضای ورزشی از شهروندان پول دریافت کند بهتر است تا نام شهید را از سر در این مجموعه بردارد.

انتقاد از دو دو شغله بدون شهردار منطقه هفت اهواز

وی همچنین با انتقاد از دو شغله بودن شهردار منطقه هفت اهواز عنوان کرد: مگر در کلان شهر اهواز قحط الرجال شده که یک فرد دو منصب مهم شهرداری یک منطقه و نماینده سازمان بهسازی را بر عهده دارد.

ناجی سواری دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز در این خصوص گفت: از ابتدای مهرماه تا کنون به دنبال این مسئله بودیم که یک جلسه توجیهی با نماینده سازمان بهسازی داشته باشیم که متاسفانه تا کنون به دلیل مشغله زیاد این مدیر این اتفاق نیوفتاده است.

زیبا صالح پور نیز عنوان کرد: این نکته را فراموش نکنیم که مدیر دو شغله ای که مورد انتقاد قرار گرفت حقوقی بابت سمت دوم خود دریافت نمی کند و وی یکی از مدیران متخصص و متعهد شهر اهواز به شمار می رود اما من معتقد هستم که اگر این دو پست را به دو نفر بدهند بهتر است.