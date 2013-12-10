۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۹:۲۹

شکیبا:

570 هزار نفر در زنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: 570 هزار نفر در استان زنجان تحت پوشش بیمه سازمات تامین اجتماعی هستند.

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود 168 هزار بیمه اصلی  بیمه تامین اجتماعی در استان خبر داد و افزود: در استان زنجان 23 هزار و 500 نفر مستمری بگیر این سازمان هستند و با افراد تحت تکفل به 70 هزار نفر می رسد.

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: استقبال کارگران اجباری از این بیمه خوب نیست ولی استقبال کارگران ساختمانی و قالی بافان از این بیمه بسیار مطلوب است.

شکیبا تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران و کارکنان مزد و حقوق بگیر به صورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد به صورت اختیاری است.

وی افزود: براساس این که این سازمان یک سازمان غیر دولتی عمومی است که بخش عمده مالی آن از محل حق بیمه ها (با مشارکت بیمه شده و کار فرما) تامین می شود و متکی به منابع دولتی نیست بنابراین دارایی ها و سرمایه های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی است و نمی تواند با هیچ یک از سازمان ها و موسسات دولتی یا غیر دولتی ادغام شود.

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان زنجان با اشاره به فعالیت هفت شعبه تامین اجتماعی در استان زنجان افزود: از این تعداد پنج  شعبه به صورت استیجاری کارهای سازمان را انجام می دهند.

شکیبا ادامه داد: در سال گذشته هزار و 800 پرونده مستمری تشکیل شده است.

وی یادآور شد: بیمه اجباری تامین اجتماعی شامل مشاغل ساختمانی، و باربران است. 

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان زنجان افزود: در راستای حل و فصل مشکلات کارگران با کارفرما در سال گذشته 33 هزار مورد بازرسی از واحدهای کارگری صورت گرفته است.

شکیبا تصریح کرد: در استان 25 هزار کارگاه مورد بازرسی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه کارگر با سابقه 20 الی 25 سال بازنشسته می شود افزود: در سال گذشته هزار و 800 نفر کارگر بازنشسته بیمه تامین اجتماعی شدند.

