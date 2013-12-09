امام جمعه کرمان: رزم حسینی از نیروهای خدوم کرمانی است/ استاندار کرمان: استفاده از رهنمودهای علما در اولویتم می باشد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار جدید کرمان در نخستین دیدار رسمیش در دوران مسئولیتش به دیدار امام جمعه کرمان و نماینده ولی فقیه در استان رفت

آیت الله سید یحیی جعفری ضمن تبریک انتخاب علیرضا رزم حسینی به این سمت، افزود: از ابتدای انقلاب از همه استانداران حمایت کرده ام و شما که به عنوان یک کرمانی خوش نام و موفق هستید بدون تردید می توانید برای استان منشاء اثر باشید.

وی اظهار کرد: برای اینکه استاندار موفقی باشید زمینه و بستر را باید به گونه ای فراهم کرد که از همه نیروهای استفاده شود و با رعایت اعتدال برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی قدم بردارید.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان، تصریح کرد: استان نیاز به کار و تلاش برای توسعه و پیشرفت دارد و توسعه و پیشرفت زمانی حاصل می شود که همگان به میدان بیایند.

وی افزود: تعامل با بزرگان استان، روحانیت، ائمه جمعه و جماعات، مدیران و اقشار مختلف مردم از عوامل اصلی موفقیت شما هستند.

مدیون بزرگواری کرمانیان هستم

علیرضا رزم حسینی نیز با قدردانی از محبت های امام جمعه و مردم کرمان، افزود: همواره خود را مدیون عظمت و بزرگواری کرمان و کرمانیان می دانم.

وی افزود: انقلاب اسلامی ظرفیت بزرگی دارد و در سایه سار این ظرفیت بزرگ استفاده از رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه، بزرگان و همه نیروهای وفادار به نظام در اولویت برنامه های کاری ام است.

استاندار کرمان، تصریح کرد: استان دارای نعمات فراوان، پتانسیل ها و ظرفیت های عظیمی است و وظیفه ما به فعل رساندن این ظرفیت ها، توسعه، ایجاد اشتغال، رفاه و آسایش شایسته شان کرمانیان است.

وی ادامه داد: در این مسیر نیازمند استمرار لطف و بزرگواری همه مردم کرمان و شخصیت های مختلف هستم.

رزم حسینی، گفت: به لطف الهی، دولت تدبیر و امید در سایه سار رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی توانسته است در این مدت کوتاه به موفقیت های بزرگی نایل شود که بدون تردید آثار و نتایج این موفقیت ها بزودی کشور را فرا خواهد گرفت.

وی با قدردانی از تلاش ها و خدمات اسماعیل نجار، استاندار پیشین کرمان، سایر استانداران و مدیران سابق، تصریح کرد: سعی ما بر این است برنامه های سازنده استان را ادامه دهیم و با استفاده از نیروی انسانی متعهد، توانمند و نجیب این دیار طرح ها و برنامه های ویژه ای را آغاز کنیم.

استاندار کرمان، گفت: از خداوند متعال می خواهم بتوانیم خدمتگذاری هرچند کوچک برای مردم بزرگ کرمان و ایران باشیم.