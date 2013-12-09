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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۲۲:۲۵

گزارش خبری/

امام جمعه کرمان: رزم حسینی از نیروهای خدوم کرمانی است/ استاندار کرمان: استفاده از رهنمودهای علما در اولویتم می باشد

امام جمعه کرمان: رزم حسینی از نیروهای خدوم کرمانی است/ استاندار کرمان: استفاده از رهنمودهای علما در اولویتم می باشد

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان و امام جمعه کرمان در نخستین دیدار رسمی خود بر وحدت و همدلی تمام نیروهای کرمان در راستای توسعه و پیشرفت استان تاکید کردند در این دیدار آیت الله جعفری بر حمایتش از استاندار جدید کرمان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار جدید کرمان در نخستین دیدار رسمیش در دوران مسئولیتش به دیدار امام جمعه کرمان و نماینده ولی فقیه در استان رفت

آیت الله سید یحیی جعفری ضمن تبریک انتخاب علیرضا رزم حسینی به این سمت، افزود: از ابتدای انقلاب از همه استانداران حمایت کرده ام و شما که به عنوان یک کرمانی خوش  نام و موفق هستید بدون تردید می توانید برای استان منشاء اثر باشید.

وی اظهار کرد: برای اینکه استاندار موفقی باشید زمینه و بستر را باید به گونه ای فراهم کرد که از همه نیروهای استفاده شود و با رعایت اعتدال برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی قدم بردارید.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان، تصریح کرد: استان نیاز به کار و تلاش برای توسعه و پیشرفت دارد و توسعه و پیشرفت زمانی حاصل می شود که همگان به میدان بیایند.

وی افزود: تعامل با بزرگان استان، روحانیت، ائمه جمعه و جماعات، مدیران و اقشار مختلف مردم از عوامل اصلی موفقیت شما هستند.

مدیون بزرگواری کرمانیان هستم

علیرضا رزم حسینی نیز با قدردانی از محبت های امام جمعه و مردم کرمان، افزود: همواره خود را مدیون عظمت و بزرگواری کرمان و کرمانیان می دانم.

وی افزود: انقلاب اسلامی ظرفیت بزرگی دارد و در سایه سار این ظرفیت بزرگ استفاده از رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه، بزرگان و همه نیروهای وفادار به نظام در اولویت برنامه های کاری ام است.

استاندار کرمان، تصریح کرد: استان دارای نعمات فراوان، پتانسیل ها و ظرفیت های عظیمی است و وظیفه ما به فعل رساندن این ظرفیت ها، توسعه، ایجاد اشتغال، رفاه و آسایش شایسته شان کرمانیان است.

وی ادامه داد: در این مسیر نیازمند استمرار لطف و بزرگواری همه مردم کرمان و شخصیت های مختلف هستم.

رزم حسینی، گفت: به لطف الهی، دولت تدبیر و امید در سایه سار رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی توانسته است در این مدت کوتاه به موفقیت های بزرگی نایل شود که بدون تردید آثار و نتایج این موفقیت ها بزودی کشور را فرا خواهد گرفت.

وی با قدردانی از تلاش ها و خدمات اسماعیل نجار، استاندار پیشین کرمان، سایر استانداران و مدیران سابق، تصریح کرد: سعی ما بر این است برنامه های سازنده استان را ادامه دهیم و با استفاده از نیروی انسانی متعهد، توانمند و نجیب این دیار طرح ها و برنامه های ویژه ای را آغاز کنیم.

استاندار کرمان، گفت: از خداوند متعال می خواهم بتوانیم خدمتگذاری هرچند کوچک برای مردم بزرگ کرمان و ایران باشیم.

 

کد مطلب 2192305

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