به گزارش خبرگزاری مهر، رسول منصوری افزود: در درجه‌بندی نان‌های کشور (مربوط به مهرماه امسال) استان زنجان در نمره کیفی نان‌های تافتان، بربری و لواش به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده است.

وی اظهار داشت: گندم مورد نیاز استان از نوع مرغوب بوده و در سیلوهای استاندارد و مکانیزه استان نگهداری می‌شود.



مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به موضوع نظارت و کنترل فعالیت کارخانجات آردسازی اشاره کرد و گفت: درجه‌بندی کارخانجات آردسازی سبب شناسایی نقاط ضعف این واحدها شده و اصلاحات و اقدامات لازم در راستای افزایش کیفی آرد استحصالی صورت می‌گیرد.



مدیرعامل شرکت غله استان زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد 1400 واحد نانوایی فعال و دارای پروانه در استان وجود دارد، افزود: ماهیانه حدود 8 هزار تن انواع آرد به این واحدها تحویل داده می‌شود.

افزایش بهره‌وری و توسعه موقوفات از اهداف تعمیر و بازسازی آنها است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: افزایش بهره‌وری و توسعه موقوفات از اهداف تعمیر و بازسازی آنها است.

حجت‌الاسلام علی باقری افزود: همه اقدامات این اداره کل با هدف اجرای نیات واقفان، حفظ، تعمیر و بازسازی موقوفات، افزایش بهره‌وری و توسعه موقوفات در استان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر اقدامات مطلوبی در بحث ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف صورت گرفته اظهار داشت: یکی از اقدامات مطلوبی که در بحث وقف انجام شده، تشکیل ستاد احیای موقوفات است که منجر به احیای موقوفات بسیاری در استان شده است.

حجت الاسلام باقری با اشاره به اینکه در زمینه وقف و ترویج فرهنگ در استان اقدامات خوبی صورت گرفته است تصریح کرد: با حمایت استان و مسئولان استان اقدامات خوبی در راستای احیای موقوفات استان انجام شده است.

اجرای شبکه آبیاری پایاب توده بین بهینه سازی شبکه های آبیاری را به دنبال دارد

فرماندار شهرستان ابهر از اجرای شبکه آبیاری پایاب توده بین افزود: شهرستان ابهر در حال حاضر 16% از اراضی ابهر بصورت قطره ای تحت فشار است اجرای این پروژه در راستای بهینه سازی آبهای موجود در راستای مکانیزه کردن شبکه آبیاری اراضی است.

رفیعی گفت: اجرای این طرح در حوزه کشاورزی با صرفه است.

آغاز کاشت محصول نخودفرنگی در طارم

مدیر جهادکشاورزی طارم از آغاز کاشت محصول نخودفرنگی در این شهرستان خبر داد.

مسعود زنگنه افزود: تا کنون حدود 900 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته که تعداد 1250 نفر بهره‌بردار را مشغول به کار کرده است.



وی ادامه داد: پیش‎بینی می‌شود از این سطح بالغ بر 7200 تن محصول نخودسبز تولید و وارد بازار مصرف گردد که علاوه بر تامین نیاز استان، مازاد آن به سایر استان‎ها از قبیل قزوین، تهران، گیلان، آذربایجان‌غربی‌ و شرقی جهت فرآوری و بسته‎بندی صادر و مبلغ 54 میلیارد ریال سود ناخالص، آید کشاورزان شهرستان شود.



مدیر جهاد کشاورزی طارم گفت: از اقدامات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان طارم در خصوص کشت این محصول می‎توان به تامین نهاده‎های مورد نیاز، برگزاری کلاس‎های آموزشی، ارائه آموزش‎های فنی به کشاورزان و تنظیم بازار اشاره کرد.