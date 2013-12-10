کارها با منابع دولتی پیش نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون عمرانی استانداری زنجان، افزود: استان در وضعیتی است که که نیاز به همدلی دارد بنابراین باید این ذهنیت را ایجاد کنیم که برای کار کردن آمدیم و وارد حاشیه نشویم.

وی اظهار داشت: کسانی که به پیشرفت استان علاقمندند از فرصت به دست آمده و ایجاد شده استفاده کنند تا استان را به یک توسعه مطلوب برسانیم تا بتوانیم استان را خوب معرفی کنیم.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: استان زنجان نیاز به سرمایه گذاری دارد پس منتظر ماندن و تکیه کردن به اعتبارات دولتی هنر نیست و مدیریت می تواند معجزه کند.

رحمتی تاکید کرد: دست در دست گذاشتن ما را به هیچ جایی نخواهد برد و ما باید در پایان دوره نهایی کارنامه بدهیم و مردم قضاوت کنند و بتوانیم کار تاثیر گذاری در استان انجام دهیم و این هم فقط با همدلی و دوستی اتفاق می افتد.

وی در ادامه گفت: ما به عنوان اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت می کنیم باید چهره دین و نظام جمهوری اسلامی را خوب معرفی کنیم .

معاون عمرانی استانداری زنجان یادآور شد: دولت جزئی از نظام جمهوری اسلامی ایران است و باید همه از این فرصت به دست آمده استفاده کنیم .

رحمتی افزود: من برای سومین بار است که افتخار دارم در استان زنجان خدمت کنم و این مصلحتی بوده که من در استانهای دیگر خدمت کرده و تجربه کسب کنم و این تجربه را در توسعه استان زنجان اجرایی کنم.

وی تصریح کرد: استان ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی دارد بنابراین استفاده از این پتانسیلها توسعه و آبادانی استان را به همراه دارد.