عصر شعر عاشورایی «یک پلک، کربلا» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شمسه فرهنگ و هنر با همکاری دبیرخانه شعر ولایت، عصر شعر عاشورایی را با حضور شاعران مطرح و هنرمندان عرصه آئین اسلامی برگزار می‌کند.



در این عصر شعر، ضمن شعرخوانی شاعران پیشکسوت و اساتید برجسته‌ شعر و ادب از جمله علی معلم دامغانی، مشفق کاشانی، محمدعلی مجاهدی (پروانه)، سیدعلی موسوی گرمارودی و سیفی اردبیلی، شاعران جوان و خوش ذوقی نیز از جمله حمیدرضا برقعی، حامد عسگری، کاظم بهمنی و علیرضا بدیع در وصف واقعه کربلا شعرخوانی می‌کنند.



برنامه‌های دیگری نظیر تئاتر عاشورایی (امیر عباس حسینی)، سرود گروه کودکان و نوجوانان (به سرپرستی علیرضا آصفی)، پخش فیلم و مستند (به کارگردانی احمد عبدالرحیمی) و موسیقی عاشورایی (توسط محمد علی‌زاده) نیز علاوه بر شعرخوانی در این عصر شعر اجرا خواهند شد.



در حاشیه این برنامه و در بخش هنرهای تجسمی، محمد شریفیان خطاط جوان کشور با به تحریر درآوردن اسماء متبرکه و عاشورایی هنرنمایی خواهد کرد.



همچنین در این عصر شعر از ۵ عکس رهبر معظم انقلاب مرتبط با ایام سوگواری عاشورا رونمایی خواهد شد.



کانون ادبی زمستان به عنوان مجری برنامه از سوی شمسه فرهنگ و هنر و دبیرخانه شعر ولایت انتخاب شده است.



عصر شعر عاشورایی روز چهارشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۱۷ در تالار ایوان شمس واقع در میدان فاطمی خیابان شهید گمنام ابتدای بزرگراه کردستان برگزار می‌شود و شرکت در این مراسم برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.