بام ایران در محاصره معادن/ دماوند در رویای ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر طبیعی ایران که همه روزه گردشگران زیادی را از مناط مختلف کشور و جهان بخود فرا می خواند برای ثبت جهانی با موانع متعددی روبروست که مهمترین آن فعالیت معادن شن و ماسه در دامنه آن است.

ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز اطراف دامنه قله نیز حسرت ثبت جهانی این قله زیبا و پرجاذبه را بر دل علاقمندان به میراث طبیعی نشانده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این قله نخستین اثر طبیعی ثبت شده در کشور است که جاذبه های خاص خود را دارد و با اینکه هنوز ثبت جهانی نشده است، اهمیت جهانی دارد.

سیف الله فرزانه افزود: قله دماوند میراث طبیعی کشور و که تمام دنیا آن را به عنوان بام ایران می شناسند و از سراسر جهان برای بازدید آن سفر می کنند.

موانع ثبت جهانی دماوند

وی با اشاره به موانع ثبت جهانی این قله طبیعی اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، همیشه با تعامل و همکاری دیگر دستگاهها می تواند خروجی داشته باشد.

وی عنوان کرد: تمام اطراف قله دماوند از پیمانکاران معادن پر شده و برداشت مصالح در آن صورت می گیرد و آیا با این وضعیت، کارشناسان یونسکو، آن را برای ثبت جهانی تایید خواهند کرد.

فرزانه یادآورشد: سالهای ساله میراث فرهنگی در این زمینه در حال تلاش است و این تلاشها به نتیجه رسیده و بسیاری از معادن حاشیه قله تعطیل شده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران تصریح کرد: بر اساس ضوابط میراث فرهنگی، برداشت مصالح و ساخت و ساز از ارتفاع دو هزار و 200 متری قله دماوند ممنوع است، درحالیکه باید از نقطه صفر این ممنوعیت اعمال شود.

فرزانه افزود: اما با این حال، شاهد برداشت مصالح از ارتفاع دو هزار و 200 متر به بالا نیز هستیم، درحالیکه طبق ضوابط محیط زیست، برداشت مصالح از ارتفاع چهار هزار و 200 متر به بالا یعنی نزدیک قله ممنوع است.

برداشت مصالح در ارتفاعات بالا

وی یادآورشد: انتظار داشتیم که محیط زیست از دو هزار و 200 متر اعمال مدیریت می کرد و میراث فرهنگی از ارتفاع چهار هزار و 200 متر به بالا اعمال مدیریت داشته باشه که اکنون این موضع برعکس است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران خواها تعامل و همکاری دستگاههای مختلف شد و گفت: مرجعی که مجحوز برداشت می دهد مثل صنعت و معدن، دفتر فنی استانداری، محیط زیست، منابع طبیعی و ... باید همکاری لازم داشته باشد.

وی یادآورشد: بجای اینکه پرونده دماوند را برای ثبت به یونسکو ببریم اول باید شرایط را مهیا و موانع را رفع کنیم.

فرزانه افزود: سازمان میراث فرهنگی یک سازمان تازه ادغام شده بوده و انتظار است تا همه دستگاهها کمک کنند تا ثبت انجام شود و عواید آن به نفع منطقه شود.

وی در عین حال تصریح کرد: با همین حالت موجود نیز بسیاری از گردشگران خارجی برای بازدید از دماوند سفر می کنند.

وی به مزایای ثبت جهانی اشاره و اضافه کرد: ثبت جهانی یعنی اینکه جهانگرد و گردشگر وقتی می خواهد سفر کند، استعلام می گیرد و خیالش از همه مسائل از جمله امنیت و .. راحت است.

مشکل ثبت جهانی چشمه سورت و باغ 33 هکتاری

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه چشمه سورت و باغ 33 هکتاری رامسر نیز از گزینه های استان برای ثبت جهانی هستند، یادآورشد: وضعیت چشمه سورت نیز شبیه دماوند است و باغ 33 هکتاری رامسر با آنکه ثبت ملی شده است ولی شهرداری و دستگاههای مرتبط، باید شرایط را برای ثبت جهانی آماده کنند، درحالیکه همه انتظار دارند که زیرساختها را تنها میراث فرهنگی آماده کند.

محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ساخت و سازهای حاشیه دماوند گفت: این مردم عادی نیستند که این کار را انجام می دهند و عده ای افراد بانفوذ در این کار دخیل هستند و قانون باید با آنها برخورد کند.

وی اظهار داشت: ما قانون را وضع کردیم و مجریان باید آن را اجرا کنند و ما تذکرات لازم را اعمال می کنند و نیاز است تا قوه قضاییه برخورد جدی داشته باشد.

معاون امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز گفت: یکی از بحثهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، ساخت و سازهای غیرمجاز است که بدون درنظر گرفتن حریم روستاها، شهرها و ... انجام می شود.

علی نبیان اظهار داشت: بحث مهمی را در دفتر امور شهری و روستایی داریم که هرگونه ساخت و سازی که باید صورت گیرد با کنترل دقیق صورت گیرد و اگر اتفاقی انجام شد، با برخورد قانونی با افرادی که این کار را انجام می دهند و به منافع ملی ضربه می زنند، برخورد قاطعی داشته باشیم.

بیش از دو هزار و 800 اثر تاریخی در مازندران وجود دارد که حدود 700 اثر ثبت ملی و باغ تاریخی عباس آباد ثبت ملی شده است.