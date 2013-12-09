  1. سیاست
  2. مجلس
۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۲۲:۱۷

معاون پارلمانی نهاد کتابخانه ها خبر داد:

گزارش عملکرد واعظی به کمیسیون فرهنگی

گزارش عملکرد واعظی به کمیسیون فرهنگی

معاون پارلمانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان اینکه واعظی، دبیرکل این نهاد عصر فردا به مجلس شورای اسلامی می رود، گفت: این نشست جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه به کمیسیون فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بدری اظهار داشت: با توجه به پشت سر نهادن هفته کتاب، منصور واعظی برای ارائه گزارش عملکرد خود به کمیسیون فرهنگی می رود.

بدری ادامه داد: قرار است عملکرد نهاد کتابخانه ها طی دوران مدیریت واعظی طی گزارش به نمایندگان ارائه شود.

وی گفت: در این دوران تعداد کتابخانه ها از 1600 عدد به 3200 عدد رسیده و تعداد کارکنان نیز از 2 هزار نفر به 7 هزار نفر افزایش یافته است.

معاون پارلمانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور تصریح کرد: در دوران مدیریت واعظی با نگاهی تخصصی و جذب نیروهای متخصص سعی بر ارتقا سطح کیفی و کمی نهاد شد.

بدری اضافه کرد: این ارائه گزارش عملکرد در راستای گزارش 100 روزه رئیس جمهور نیز قرار می گیرد و نهاد خود را موظف به ارائه چنین گزارش می دانست.

کد مطلب 2192314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها