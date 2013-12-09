گزارش عملکرد واعظی به کمیسیون فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بدری اظهار داشت: با توجه به پشت سر نهادن هفته کتاب، منصور واعظی برای ارائه گزارش عملکرد خود به کمیسیون فرهنگی می رود.

بدری ادامه داد: قرار است عملکرد نهاد کتابخانه ها طی دوران مدیریت واعظی طی گزارش به نمایندگان ارائه شود.

وی گفت: در این دوران تعداد کتابخانه ها از 1600 عدد به 3200 عدد رسیده و تعداد کارکنان نیز از 2 هزار نفر به 7 هزار نفر افزایش یافته است.

معاون پارلمانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور تصریح کرد: در دوران مدیریت واعظی با نگاهی تخصصی و جذب نیروهای متخصص سعی بر ارتقا سطح کیفی و کمی نهاد شد.

بدری اضافه کرد: این ارائه گزارش عملکرد در راستای گزارش 100 روزه رئیس جمهور نیز قرار می گیرد و نهاد خود را موظف به ارائه چنین گزارش می دانست.